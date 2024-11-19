Галицкие вкусности макагиги: старинный рецепт печенья из книги 1937 года

Что нужно для печенья макагиги

Для того чтобы приготовить галицкое печенье по старинному рецепту, нужно эти ингредиенты:

орехи - 500 г

мука -1 ст. л.

сахар - 100 г

мед - 100 г

Как готовить макагиги

Для того чтобы приготовить галицкое печенье макагиги, можно использовать разные виды орехов, однако, если в саду растет грецкий орех, можно использовать только этот ингредиент.

Сначала орехи нужно обжарить на сковороде, а затем измельчить в блендере. Не стоит перемалывать орехи до состояния мелкой крошки - это отнимет характерную текстуру орехового печенья.

Как готовить печенье из орехов (скриншот / Кулінарні витівки)

Если мед слишком густой, перекладите его в кастрюлю и растопите массу до жидкого состояния. После этого добавьте сахар и, помешивая, доведите массу до однородности. При этом огонь должен быть маленьким.

Когда масса станет густой, а сахар полностью растворится, всыпьте измельченные орехи. Чтобы печенье было более плотным, добавьте в смесь муку.

Постоянно перемешивая продукты, готовьте ореховую массу на огне в течение 5 минут. После этого равномерно выложите ореховую массу на пергамент для выпекания, разровняв смесь ложкой. Слой орехов должен составлять примерно 1 см.

Как готовить макагиги( скриншот / Кулінарні витівки)

Нарежьте сладости на вертикальные и горизонтальные полоски так, чтобы печенье было разрезано на квадраты. После этого нужно только подождать, когда сладости полностью застынут.