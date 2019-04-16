Не треба гадати: Комаровський зробив важливе попередження про удари і вивихи

Комаровський розповів, що батьки повинні зробити при травмі у дитини
Доктор Комаровський розповів, як надати першу допомогу дитині при ударах, розтягненнях, вивихах і переломах. Він пояснив, як батьки повинні діяти в критичній ситуації.
Комаровський зауважив, що забій, розтягнення, вивих, перелом – це все конкретні діагнози і навіть кваліфікований лікар не завжди може відрізнити одне від іншого. Він попередив батьків, що не треба ворожити і самостійно діагностувати і при таких ситуаціях краще спочатку припускати найгірше.
Він назвав чотири основних принципи першої допомоги при ударах, вивихах, розтягненнях і переломах:
Також він пояснив, що якщо пов'язка була накладена безпосередньо після травми, набряк тканин в пошкодженому місці може наростати ще деякий час. Від цього пов'язка стає тугою і порушує кровообіг в пошкодженій кінцівці. Про це потрібно завжди пам'ятати і за необхідності послабити накладену пов'язку.
Доктор Комаровський пояснив, як допомогти дитині при травмі (РБК-Україна)
Крім того, Комаровський пояснив, що будь-яка травма – це біль, який можна зняти універсальними способами.
З знеболюючих засобів до огляду дитини лікарем він порекомендував використовувати парацетамол або ібупрофен.
Перша допомога при переломах (YouTube/Комаровський)
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