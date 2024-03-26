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Футбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке: видео

Вторник 26 марта 2024 22:34
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Футбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке: видео Вадим Шевякин и Марина Машкина (фото: Instagram/sheppard_inst)
Автор: Василина Копытко

Футбольный комментатор Вадим Шевякин в прямом эфире сделал предложение журналистке Марине Машкиной. Сделал он это перед поединком Украина - Исландия. Марина ответила "да".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Как состоялось предложение

Марина Машкина находится на игре во Вроцлаве, а ее любимый Вадим Шевякин с Украины комментирует матч финала плей-офф отбора на Евро-2024. Он связался с Машкиной через видеосвязь, находясь в студии, а коробочку с кольцом ей передал оператор, снимавший ее включение перед игрой.

"Я не хочу даже представлять, как это жить без тебя. Надеюсь, что ты согласишься на этот долгий путь вместе со мной. Любимая, выходи за меня замуж, пожалуйста", - сказал Вадим.

Женщина ответила согласием на предложение, заметно, что ее переполняли эмоции.

Пара уже несколько лет вместе

В социальных сетях пара уже несколько лет публикует общие фото. Марина и Вадим на фотографиях позируют как в домашней обстановке, так и на отдыхе.

Ранее Марина в соцсетях показывала, как Вадим работает из дома, комментируя футбольные матчи. Так что, вероятно, пара уже живет вместе.

Футбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке: видеоФутбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке: видеоФутбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке: видеоФутбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке: видеоФутбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке: видеоПара уже несколько лет вместе (фото: sheppard_inst)

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