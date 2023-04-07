У ФСБ есть доступ к популярным мессенджерам: Буданов предупредил украинцев об опасности

Украинцев предостерегают от использования некоторых популярных мессенджеров, поскольку к ним может иметь доступ Федеративная служба безопасности РФ.

Об этом написал украинский бизнесмен Ярослав Ажнюк в Twitter , ссылаясь на слова генерал-майора Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

К каким мессенджерам есть "ключи" ФСБ

Ажнюк отметил, что лично общался накануне с Будановым и министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым о рисках использования Telegram.

"За последние сутки удалось пообщаться о рисках Телеграмм с Кириллом Будановым и Михаилом Федоровым. Кирилл сказал дословно: "У ФСБ, и только у них, есть ключи к Телеграмму. Вайбер, это вообще приложение созданное для шпионажа. И даже не обязательно вести там переписку", - написал Ажнюк.

Он также отметил, что эта информация имеет большое значение для общественности. Эту тему нужно обсуждать публично.

По словам Ажнюка, он и Михаил Федоров согласились подробно изучить факты, которые могут свидетельствовать о возможной связи мессенджера Telegram с Кремлем.

Реакция руководства Viber

Вскоре это заявление прокомментировал Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber:

"Viber был создан четырьмя израильскими соучредителями еще в 2012 году и не имеет никакой связи с каким-либо правительством. Любое противоположное утверждение ошибочно и необоснованно", - заявляет гендиректор.

По его словам, чаты и звонки в Rakuten Viber по умолчанию защищены сквозным шифрованием с 2016 года. То есть, сотрудники Viber или третьи лица не могут перехватить и расшифровать чаты и звонки.

"Мы будем рады встретиться с украинскими официальными лицами, чтобы поподробнее рассказать о преимуществах безопасности и конфиденциальности Viber", - прокомментировал ситуацию Офир Эял.

Также отмечается, что Rakuten Viber - международная компания, полностью принадлежащая японскому технологическому гиганту Rakuten с 2014 года. А Генеральный директор Rakuten Хироси Никитани пожертвовал Украине 8,7 млн долларов сразу после начала полномасштабной войны и организовал отправку 500 генераторов в Украину в декабре 2022 года.