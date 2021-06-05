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Ці фрукти і овочі сприяють поліпшенню сну: вони є в кожному холодильнику

Автор: Тетяна Самарук

Безсоння і проблеми зі сном призводять до серйозного фізичного і психічного виснаження. Але збільшення споживання фруктів і овочів може допомогти краще спати, особливо - молодим жінкам.

Відповідне дослідження провели вчені Мічиганського університету, повідомляє Freshplaza.

Як поліпшити свій сон?

Так, люди, які споживали менше 5 фруктів і овочів в день, повідомили про високу поширеність симптомів хронічного безсоння. Причому більше третини розповіли про труднощі із засинанням або підтриманням сну, принаймні, три рази на тиждень протягом трьох місяців або довше.

Згідно з дослідженням, жінки, які змогли збільшити споживання фруктів і овочів на три або більше порції протягом трьох місяців, мали більше шансів поліпшити симптоми безсоння.

Крім того, серед фруктів і овочів, які сприяють сну, слід звернути увагу на:

  • апельсин
  • мандарин
  • виноград
  • банан
  • ківі
  • вишня
  • капуста
  • листя салату
  • морква.

Вони легко засвоюються, а ряд корисних речовин (від вітамінів до мелатоніну) роблять сон більш комфортним.

Раніше ми розповідали, що ендокринолог пояснила, під які звуки корисно засипати.

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