Ці фрукти і овочі сприяють поліпшенню сну: вони є в кожному холодильнику

Як поліпшити свій сон?

Так, люди, які споживали менше 5 фруктів і овочів в день, повідомили про високу поширеність симптомів хронічного безсоння. Причому більше третини розповіли про труднощі із засинанням або підтриманням сну, принаймні, три рази на тиждень протягом трьох місяців або довше.

Згідно з дослідженням, жінки, які змогли збільшити споживання фруктів і овочів на три або більше порції протягом трьох місяців, мали більше шансів поліпшити симптоми безсоння.

Крім того, серед фруктів і овочів, які сприяють сну, слід звернути увагу на:

апельсин

мандарин

виноград

банан

ківі

вишня

капуста

листя салату

морква.

Вони легко засвоюються, а ряд корисних речовин (від вітамінів до мелатоніну) роблять сон більш комфортним.