ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фрукт вечной молодости. Почему с холодами нужно есть фейхоа?

Понедельник 18 ноября 2024 16:29
UA EN RU
Фрукт вечной молодости. Почему с холодами нужно есть фейхоа? Фото: Чем полезно фейхоа (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Фейхоа - это не только вкусный фрукт, но и природный витаминный комплекс, который помогает защитить организм в холодное время. Добавьте этот "фрукт вечной молодости" к своему меню, чтобы поддержать иммунитет и оставаться здоровыми!

Почему этот плод так полезен - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Уникальные свойства фейхоа

С наступлением холодов организм нуждается в дополнительной защите от простуд и укреплении иммунитета. Один из самых полезных сезонных продуктов для этого - фейхоа, фрукт, который называют "вечной молодостью".

Фейхоа богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые обеспечивают комплексную поддержку здоровья:

Укрепляет иммунитет

Фрукт содержит витамин С, помогающий организму бороться с вирусами и инфекциями.

Источник йода

Уникальная особенность фейхоа - высокое содержание йода, что поддерживает работу щитовидной железы и нормализует обмен веществ. В этом фрукте йода больше, чем в морепродуктах!

Антиоксидантное действие

Полифенолы и эфирные масла в составе фейхоа защищают клетки от старения, поддерживая молодость кожи и организма.

Улучшает пищеварение

Благодаря клетчатке фрукт способствует нормализации работы кишечника.

Как правильно употреблять фейхоа?

Фейхоа можно есть свежим или добавлять в блюда:

  • Свежим - просто разрезать пополам и есть ложкой.
  • В виде смузи - смешать с бананом или яблоком.
  • В вареньях или джемах - полезно и вкусно в холодное время года.

Кто должен осторожно употреблять фейхоа?

Людям с избытком йода или хроническими заболеваниями щитовидки перед потреблением фейхоа следует проконсультироваться с врачом.

Читайте также, в чем польза гранатов и кому следует избегать этих фруктов.

Также мы писали об украинском суперфуде нужно есть, чтобы ваша кожа стала идеальной.

В материале были использованы источники - Eat this, not That, Nutrients, Healthline.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фрукты Здоровье Здоровое питание Здоровая еда
NEWS
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой