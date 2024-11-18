Фрукт вечной молодости. Почему с холодами нужно есть фейхоа?
Фейхоа - это не только вкусный фрукт, но и природный витаминный комплекс, который помогает защитить организм в холодное время. Добавьте этот "фрукт вечной молодости" к своему меню, чтобы поддержать иммунитет и оставаться здоровыми!
Почему этот плод так полезен - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Уникальные свойства фейхоа
С наступлением холодов организм нуждается в дополнительной защите от простуд и укреплении иммунитета. Один из самых полезных сезонных продуктов для этого - фейхоа, фрукт, который называют "вечной молодостью".
Фейхоа богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые обеспечивают комплексную поддержку здоровья:
Укрепляет иммунитет
Фрукт содержит витамин С, помогающий организму бороться с вирусами и инфекциями.
Источник йода
Уникальная особенность фейхоа - высокое содержание йода, что поддерживает работу щитовидной железы и нормализует обмен веществ. В этом фрукте йода больше, чем в морепродуктах!
Антиоксидантное действие
Полифенолы и эфирные масла в составе фейхоа защищают клетки от старения, поддерживая молодость кожи и организма.
Улучшает пищеварение
Благодаря клетчатке фрукт способствует нормализации работы кишечника.
Как правильно употреблять фейхоа?
Фейхоа можно есть свежим или добавлять в блюда:
- Свежим - просто разрезать пополам и есть ложкой.
- В виде смузи - смешать с бананом или яблоком.
- В вареньях или джемах - полезно и вкусно в холодное время года.
Кто должен осторожно употреблять фейхоа?
Людям с избытком йода или хроническими заболеваниями щитовидки перед потреблением фейхоа следует проконсультироваться с врачом.
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В материале были использованы источники - Eat this, not That, Nutrients, Healthline.
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