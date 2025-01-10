Фрукт №1, который предупреждает морщины и заломы: ваша кожа засияет

Новые исследования показали, что любимый многими людьми фрукт, наполнен антиоксидантами, которые помогают омолодить кожу, повысить выработку коллагена и даже защитить от вредного воздействия окружающей среды.

О каком именно фрукте идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой фрукт очень полезен для кожи

Исследования показывают, что сливы не только улучшают образование коллагена, но также могут уменьшить воспаление и защитить нашу кожу от агрессивных элементов.

Слива выделяется как экономически эффективное, легкодоступное средство для ухода за кожей, которое доступно всем.

Эти фрукты являются естественным многозадачным средством для кожи. Их антиоксиданты борются с окислительным стрессом, витамины улучшают эластичность кожи, а их увлажняющие свойства поддерживают барьерную функцию.

Потребление слив или использование продуктов, обогащенных экстрактом сливы, может изменить вашу рутину ухода за кожей.

В основе свойств сливы, изменяющих кожу, лежит длинный список питательных преимуществ.

Сливы очень полезны для кожи (фото: pixabay.com)

Согласно исследованиям, сливы содержат:

Антиоксиданты

Сливы являются одними из самых богатых источников антиоксидантов, благодаря высокому содержанию фенольных соединений, таких как антоцианы и флавоноиды. Эти мощные соединения нейтрализуют свободные радикалы, нестабильные молекулы, которые в значительной степени способствуют старению и повреждению кожи со временем.

Витамин С Витамин С играет важную роль в выработке коллагена, что делает его необходимым для сохранения упругости, эластичности и молодости кожи. Всего одна слива может обеспечить до 10% рекомендуемой ежедневной нормы потребления этого полезного для кожи вещества.

Витамин А

Витамин А, содержащийся в сливах, известен своей способностью способствовать обновлению клеток и помогать естественным процессам восстановления кожи. Это мощное питательное вещество помогает уменьшить появление тонких морщин, одновременно улучшая текстуру кожи для более гладкого и омоложенного вида.

Увлажнение и клетчатка

Сливы богаты как водой, так и клетчаткой, поэтому прекрасно поддерживают кожу увлажненной и эластичной. Кроме того, содержание клетчатки способствует здоровому пищеварению, что является важным для содействия чистому и сияющему цвету лица изнутри.