Фреймут обругали в Польше. Кричали о Путине и показывали средние пальцы (видео)

Фреймут обругали в Польше - что произошло

Так, ведущая пожаловалась на "теплый" прием в Варшаве. Она случайно "нарвалась" на агрессивного мужчину, который общался на польском и выкрикивал оскорбления. При этом неизвестный хвалил Путина.

Также Фреймут рассказала, что встретила пожилых людей, которые просили ее покинуть страну и показывали ей средние пальцы. Из-за этого ведущая обратилась к украинцам, которые находятся в Польше.

"Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал мощный поляк и начал кричать: "К*рва, слава Путину!". Полячки в пожилом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну. Я выражаю искреннюю любовь всем тем украинцам, которые сейчас вынужденно живут в Польше. У вас несокрушимый дух. Слава Украине!" - написала Оля.

"Страшно!" - прокомментировала пост Фреймут ее старшая дочь Злата Митчелл.

Другие же пользователи написали:

"Боже, какой ужас. Оля, вы молодец, что сняли его рожу"

"Сумасшедший взгляд. Сколько агрессии"

"Оля, вы так стойко выдержали такое давление от "мужского пола" и еще в чужой стране. Вы так крепко держались".

Также комментаторы отметили, что не стоит оценивать всю страну по поведению одного человека. Юзеры напомнили, что Польша поддерживает украинцев, но, как и везде, могут быть те, кто этим недоволен.

"В Польше очень сильная пропаганда, что украинцы получают дармовые деньги, квартиры, что не является правдой, но у многих людей промыты мозги и к сожалению в новостях не показывают: сколько бизнеса, сколько налогов заплатили украинцы", - отметила одна из подписчиц.