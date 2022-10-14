Френсис Фукуяма спрогнозировал будущее России: проигрыш должен быть очевидным и катастрофичным

По словам политолога, Россия должна проиграть эту войну настолько очевидно и катастрофично, чтобы все признали, что это была огромная ошибка. Россияне должны увидеть, что Путин ответственен за одну из самых больших катастроф в российской истории.

Это будет иметь внутренние последствия для России и может сигнализировать о конце режима Путина.

"Если это случится и будет новый режим в Москве, - возможно, это спровоцирует изменения в природе российской политики в долгосрочной перспективе. Тогда люди могли бы вернуться. Но правда, я не надеюсь на это в ближайшем будущем", - подчеркнул Фукуяма.

Он добавил, что к Германии перед поражением Гитлера отношение было походим на то, как мы сейчас относимся к России. В те года она была милитаризована, экспансионистская, агрессивная страна. Но после поражения в 1945 году они испытали огромные изменения.

Сознание простых жителей Германии изменилось на более толерантное и либеральное. И это произошло уже в конце войны.

"Если Россия применит ядерное оружие, США введут бесполетную зону над всем регионом. Начнут сбивать российские самолеты. Атакуют базы, с которых запускаются ракеты. Они могут быстро потопить большую часть Черноморского флота России. Существуют также всякие оглушительные удары в ответ с использованием обычного оружия, которое есть у НАТО", - высказался эксперт о реакции на ядерный удар.

Также Френсис Фукуяма дал прогноз и для Украины - после войны.

"Про Украину после победы: Зеленскому и нынешнему правительству из-за высокой популярности может быть тяжело отказаться от своих полномочий, когда война закончится. Это очень важно. Война - это одно, но нормальная демократия предусматривает реальную децентрализацию власти и реальные ограничения полномочий президента", - считает политолог.

Кто такой Френсис Фукуяма

Френсис Фукуяма - американский философ, политолог, политический экономист, публицист японского происхождения. Он родился и вырос в Чикаго, США и получил степень бакалавра в Корнельском университете, а потом степень доктора философии - в Гарварде.

В 1992 году стал известным на весь мир благодаря своей книге "Конец истории и последний человек".

Был членом совета по планированию политики Госдепартамента США. Специализировался на вопросах Ближнего Востока, потом - Европы. С 2005 года - в списке глобальных интеллектуалов мира. Сейчас преподает в Стэндфордском университете.

Фукуяма следит за событиями в Украине со времен Оранжевой революции 2004 года. Посещал Украину в 2013 году - за пару месяцев до революции Достоинства.

"Украинцы один раз уже удивили мир своей жаждой к изменениям в 2004 году, а когда произошел провал, они удивили мир еще раз в 2014 году. В этом смысле, это огромный потенциал, который теперь нужно направить на то, чтобы заставить чиновников и политиков работать как единая политическая система", - сказал он в одном из интервью.