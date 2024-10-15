Фразы на украинском, которые выдают вашу неуверенность и слабость: что говорить не стоит

Это неважно...

Содержание и влияние этой фразы удручающие - фактически вы обесцениваете то, о чем говорите. Харизматические люди, напротив, акцентируют внимание на определенных вещах своей речи. Попытайтесь заменить это фразой: "Давайте обсудим, как это может повлиять на нас".

Ну, это очевидно...

Такая фраза демонстрирует вашу неуверенность, будто вы пытаетесь убедить себя и других в своей компетентности. Скажите лучше: "Я уверен, что вы тоже заметили" или "Позвольте мне объяснить, почему это важно".

Просто...

Это слово-паразит, которое использует много людей в разговоре, чтобы смягчить свои высказывания или снизить значимость сказанного. Замените: "Хочу отметить, что…" или "Просто хочу сказать…"

Я попробую...

Уверенный в себе человек такую фразу не использует, потому что с ним намерения теряют конкретику и уверенность. Звучит как возможный провал. "Я сделаю все возможное" звучит гораздо увереннее.

К сожалению...

Печальные и отрицательные фразы привлекают неудачи. Замените их на фразу с положительным акцентом: "Хотя есть трудности, мы двигаемся вперед" или "Варианты решения уже появляются".

Наверное...

При использовании этого слова ваши слова теряют вес и значимость. Избегайте такой неопределенности и говорите: "Я предполагаю, что…" или "Учитывая мой опыт..."

Мне кажется...

Фраза-изменник, ворующая вашу харизму. Она показывает ваши сомнения собеседнику. Вместо нее говорите: "Исходя из того, что я знаю" или "Моя точка зрения такая…".

Честно говоря...

Когда вы говорите "честно говоря", вы будто признаете, что в другие моменты вы говорили ложь. Уверенность и честность должны присутствовать в каждом вашем слове. Просто скажите, что думаете в действительности, без признания в честности.