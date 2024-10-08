Откуда взялось выражение "розставити крапки над і" и какое оно на самом деле имеет значение

В украинском языке часто можно услышать выражение: "Розставити крапки над і". Оно имеет определеный смысл и далеко не все его знают. А за этим выражением скрывается интересная история его происхождения.

Откуда появилось это выражение, что оно действительно означает и когда его употреблять уместно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Movyty в Instagram.

Как появился этот фразеологизм

Как рассказала литературный редактор, филолог, кандидат наук Ольга Дубчак в своей книге "Чути українською", когда-то буква "i", обозначающая соответствующий звук, сначала не имела точки над собой, а была просто вертикальным штрихом.

"Когда европейские средневековые писцы начали соединять буквы в рукописных текстах между собой, этот штрих начал теряться среди других соединительных элементов, поэтому чтобы как-то выделять, над ним начали ставить точку", - пишет редактор.

Она добавила, что точки над всеми штрихами проставляли уже после того, как текст был дописан до конца - отсюда и появилось выражение "розставити крапки над і", что означает завершенную, доведенную до конца работу.

И считается, что этот фразеологизм пришел к нам из французского языка.

Значение фразеологизма

"Поставити крапку (всі крапки) над і" - завершать, заканчивать что-нибудь, окончательно решать что-то.

Пример: "Тож думаю, прийшов час розставити крапки над "і" і водночас поставити, чи то пак нагадати спільності про те, що уникнення розв'язання проблем лише спричиняють їх накопичення" (СМИ)

"Поставити крапку (всі крапки) над і" - выяснять все окончательно, до конца.

Пример: "Поговорити було про що. І то негайно, зараз, щоб поставити всі крапки над і" (В. Кучер)