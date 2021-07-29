Французький бренд одягу вкрав образи у бездомного з України (фото)

Французький бренд вуличного одягу Vetements осоромився тим, що вже не вперше краде образи у бездомного зі Львова, якого звуть Славік.
Про це розповів український фотограф Юрій Дячишин на своїй сторінці в Facebook.
Образи, які бренд представив у своїй новій колекції чоловічого одягу дуже сильно нагадують те, як одягається український бездомний.
Французький бренд одягу вкрав образи в українського бездомного (фото: facebook.com/SlaviksFashion)
"Як я писав раніше, "Slavik's Fashion" надихнув багатьох модельєрів (але не всі в цьому зізнаються). Особливо "надихається" ним бренд Vetements, і якщо першого разу вони принаймні згадали про це в коментарі Vogue Paris, то в новій колекції, яка вийшла під маркою VTMNTS 2022, ні", - заявив Дячишин.
Французький бренд одягу вкрав образи в українського бездомного (фото: facebook.com/SlaviksFashion)
Він також додав, що в деяких моментах вони просто нахабно скопіювали образ українця.
Французький бренд одягу вкрав образи в українського бездомного (фото: facebook.com/SlaviksFashion)
Зазначимо, що бездомний Славік став відомий саме завдяки Дячишину, який влаштовував виставки "модних" портретів Славіка. Фотограф каже, що українець щодня міняє свої наряди, і регулярно по-новому стрижеться, голить бороду і пахви.
Французький бренд одягу вкрав образи в українського бездомного (фото: instagram.com/slaviksfashion)
Нагадаємо, відомого українського виконавця DZIDZIO звинуватили в жорсткому плагіаті його образу. З'ясувалося, що образ іронічного і простої людини Дзідзьо запозичив у співака і продюсера Андрія Підлужного.
Ми також писали про те, що переможців Євробачення 2021, італійських рокерів Maneskin, звинуватили в плагіаті.