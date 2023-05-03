Во Франции зверски избили мальчика, который остался сиротой после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе

По словам Матюшина, в 2022 году во время бомбардировки драмтеатра в Мариуполе, там находилась семья его отца. Невероятными усилиями и с огромным риском им удалось вывезти из города 12-летнего мальчика Сашу, который потерял во время ракетной атаки родителей и стал сиротой.

Отец Ярослава Матюшина и он сам оформили полную опеку над Сашей и вывезли его во Францию. Мальчик находится там с августа 2022 года, ходит в школу и учит язык.

Две недели назад к ребенку начали приставать местные мигранты из Турции. Начался буллинг. У Саши спрашивали, украинец ли он, есть ли у него наркотики. А потом ударили по лицу и пытались забрать смартфон.

Сашу, который чудом выжил в мариупольском театре и лишился родителей, избили во Франции (фото: facebook.com/umniyyar)

Ребенок не растерялся и позвонил в полицию. Полицейские поговорили с мигрантами. Но гражданам Турции не понравилось, что конфликт попытались решить цивилизованно, через полицию.

"В это воскресенье его избили. Турок стоял сзади (15-летний), а с его подачи Сашку лупил 30-летний албанец. 15 ударов, зашивали в госпитале до ночи. Протоколы полиции есть. Но, мне кажется, что ситуация требует контроля. Я не могу поехать во Францию - я мобилизованный", - написал Матюшин.