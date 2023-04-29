Представился военным из Бахмута. В Коростене мужчина избил дочь с матерью (видео)

В Коростене в Житомирской области несколько взрослых мужчин избили дочь с матерью. Инцидент произошел из-за того, что женщина загородила проезд нападающему на автомобиле. Мужчина представился военным из Бахмута и угрожал оружием.

Видео избиения появилось на странице одной из пострадавших в Instagram .

Детали инцидента

Пострадавшая девушка рассказывает, что она приехала к своей матери на определенную локацию. Когда женщины начали уезжать, их авто подперло сзади машину нападающего Юрия. Девушки проехали так, чтобы он тоже смог уехать.

Однако вместо благодарности получили скандал.

"Когда он проехал, сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой. Крикнул, что мы не знаем, куда приехали и кому перекрыли дорогу. После этого позвонил своим друзьям", - описывает события пострадавшая дочь.

По ее словам, через несколько минут приехал бус с несколькими взрослыми мужчинами, которые начали вступаться за "обиженного" обидчика, угрожать женщинам переехать их авто, после чего перешли к действиям.

Машины, на которых приехали друзья Юрия (фото: instagram.com/krvts.b)

"Один взял мою мать за волосы. Это женщина 150 см и 50 кг. А когда я пыталась помочь, то полетела за волосы на асфальт, а после он победоносно спросил: "И что теперь?" На этом угрозы не закончились", - пишет девушка.

Она добавляет, что один из нападающих представился военным из Бахмута и сказал, что у него есть оружие, которое он использует против женщин.

Пока неизвестно, взялась ли за это дело полиция, в каком состоянии пострадали и получит ли нападающий наказание. Однако нанесение легких телесных повреждений, угроза убийством, угроза огнестрельным оружием, совершенные группой лиц, подпадают под статьи Уголовного кодекса Украины.