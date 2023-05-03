У Франції по-звірячому побили хлопчика, який залишився сиротою після бомбардування драмтеатру в Маріуполі

За словами Матюшина, у 2022 році під час бомбардування драмтеатру в Маріуполі там знаходилася родина його батька. Неймовірними зусиллями та з величезним ризиком їм вдалося вивезти з міста 12-річного хлопчика Сашка, який втратив під час ракетної атаки батьків та став сиротою.

Батько Ярослава Матюшина і він сам оформили повну опіку над Сашком і вивезли його до Франції. Хлопчик знаходиться там із серпня 2022 року, ходить до школи та вчить мову.

Два тижні тому до дитини почали чіплятися місцеві мігранти з Туреччини. Почався булінг. У Сашка питали, чи українець він, чи є у нього наркотики. А потім ударили по обличчю та намагалися забрати смартфон.

Сашу, який дивом вижив у маріупольському театрі та втратив батьків, побили у Франції (фото: facebook.com/umniyyar)

Дитина не розгубилася і зателефонувала до поліції. Поліцейські поговорили із мігрантами. Але громадянам Туреччини не сподобалося, що конфлікт спробували вирішити цивілізовано, через поліцію.

"Цієї неділі його побили. Турок стояв ззаду (15-річний), а з його подачі Сашка бив 30-річний албанець. 15 ударів, зашивали в госпіталі до ночі. Протоколи поліції є. Але, мені здається, що ситуація вимагає контролю. Я не можу поїхати до Франції – я мобілізований”, – написав Матюшин.