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У Франції по-звірячому побили хлопчика, який залишився сиротою після бомбардування драмтеатру в Маріуполі

Хлопчика, який дивом вижив у маріупольському театрі, побили у Франції (фото: t me informatsia_obstanovka)
Автор: Анна Шиканова

У французькому місті Прива група іноземців по-звірячому побила 12-річного Сашка, який залишився сиротою після бомбардування драмтеатру в Маріуполі. Хлопчик дивом вижив, і його взяли під опіку знайомі.

Деталі інциденту розповів блогер та волонтер Ярослав Матюшин на своїй сторінці у Facebook.

За словами Матюшина, у 2022 році під час бомбардування драмтеатру в Маріуполі там знаходилася родина його батька. Неймовірними зусиллями та з величезним ризиком їм вдалося вивезти з міста 12-річного хлопчика Сашка, який втратив під час ракетної атаки батьків та став сиротою.

Батько Ярослава Матюшина і він сам оформили повну опіку над Сашком і вивезли його до Франції. Хлопчик знаходиться там із серпня 2022 року, ходить до школи та вчить мову.

Два тижні тому до дитини почали чіплятися місцеві мігранти з Туреччини. Почався булінг. У Сашка питали, чи українець він, чи є у нього наркотики. А потім ударили по обличчю та намагалися забрати смартфон.

Сашу, який дивом вижив у маріупольському театрі та втратив батьків, побили у Франції (фото: facebook.com/umniyyar)

Дитина не розгубилася і зателефонувала до поліції. Поліцейські поговорили із мігрантами. Але громадянам Туреччини не сподобалося, що конфлікт спробували вирішити цивілізовано, через поліцію.

"Цієї неділі його побили. Турок стояв ззаду (15-річний), а з його подачі Сашка бив 30-річний албанець. 15 ударів, зашивали в госпіталі до ночі. Протоколи поліції є. Але, мені здається, що ситуація вимагає контролю. Я не можу поїхати до Франції – я мобілізований”, – написав Матюшин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Коростені чоловік побив маму з донькою та представився військовим.

А ще розповідали про те, що у Маріуполі школярів змушують писати листи подяки окупантам.

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