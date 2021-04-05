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З'явилися нові фото і імена українок, яких затримали в Дубаї за стриптиз на хмарочосі

Новость на русском → ОАЕ, Понеділок 05 квітня 2021 18:00
З'явилися нові фото і імена українок, яких затримали в Дубаї за стриптиз на хмарочосі Колаж РБК-Україна: в Дубаї затримали 11 українок, які позували на балконі
Автор: Роман Мирончук

В Дубаї поліція затримала дівчат, які влаштували відверту фотосесію на балконі хмарочоса. З'ясувалося, що серед них було 11 українок.

Про це повідомляє ТСН.

"3 квітня поліція Дубая затримала групу осіб у зв'язку з порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих - 11 громадянок України", - розповіли в МЗС.

З'явилися нові фото і імена українок, яких затримали в Дубаї за стриптиз на хмарочосі

У Дубаї затримали українок, які оголеними позували на балконі (фото: patriot.ist)

Українське консульство в Дубаї вже зв'язалося з місцевою поліцією і з'ясовує всі подробиці справи. Завтра, 6 квітня, український консул повинен зустрінеться із затриманими українками.

За даними Daily Mail, на балконі помітили двох дівчат Яну і Діану. У своїх Instagram-акаунтах вони навіть виставляли фото, як їздять на верблюді. Їх впізнали по татуюваннях.

З'явилися нові фото і імена українок, яких затримали в Дубаї за стриптиз на хмарочосі

У Дубаї оголені дівчата позували на балконі (фото: dailymail.co.uk)

Ще одна українська модель - Дарія Хорунженко. Дівчині 19 років і вона з Полтави. Також помічена українська модель Катерина Кащенко і Софія Ткачук.

Всі впізнані українські моделі розмістили у своїх соціальних мережах відео або фото з Дубая.

З'явилися нові фото і імена українок, яких затримали в Дубаї за стриптиз на хмарочосі

Оголені дівчата позували на балконі в Дубаї (фото: 7news.com.au)

Спочатку в мережі була інформація, що серед дівчат також було 8 росіянок, але російське генконсульство спростувало це.

За даними Lenta.ru, всього за зйомки в оголеному вигляді на балконі було затримано 12 дівчат, а не 40, як говорилося раніше.

З'явилися нові фото і імена українок, яких затримали в Дубаї за стриптиз на хмарочосі

У Дубаї оголені дівчата позували на балконі (фото: dailymail.co.uk)

Затриманим загрожує тюремне ув'язнення на строк до шести місяців і штраф у розмірі 5000 дирхамів (близько 40 тис. грн), а організатору зйомки "світить" до 18 місяців в'язниці.

Варто зазначити, що в ОАЕ публічно заборонено навіть цілуватися, але місцева влада зазвичай поблажливі до іноземців. Правда в цьому випадку, покарання, скоріше за все, уникнути не вдасться.

Нагадаємо, у Херсоні для місцевих чиновників влаштували вечірку "для своїх".

Ми також писали про те, що українка зняла "сатанинський" кліп для американця.

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