Українка зняла "сатанинський" кліп для американця: хто вона, і при чому тут кросівки "з кров'ю"

Кліп американського репера Lil Nas X, знятий українкою Танею Муїньо, наробив чимало шуму. Дійшло до того, що компанія Nike "відхрестилася" від кросівок, лінію яких запустили після виходу відеоряду.

Чому кліп такий скандальний, і до чого тут кросівки "з кров'ю"

В провокаційному відеоряду на пісню MONTERO Lil Nas X опускається в пекло, де спокушає сатану гарячими танцями, а потім вбиває його, займаючи місце "повелителя зла".

Виконавець у ролику з'являється в кросівках Satan Shoes ("Сатанинське взуття"), лінійку якого артист просуває разом з кліпом.

Скандальний кліп Lil Nas X - MONTERO

Річ у тому, що у взутті, розробки дизайнерів MSCHF з Брукліна, використана справжня людська кров. А прототипом кросівок стали Nike Air Max 97.

У кожній парі бульбашку повітря в підошві заповнили кров'ю, яку змішали з чорнилом. До шнурівок кріпиться бронзова підвіска у вигляді пентаграми. Також на кросівках написано "LUKE 10:18". Це уривок з Євангелія від Луки: "Я бачив сатану, що впав з неба, як блискавка".

Кадри з провокаційного відео Lil Nas X - MONTERO

Компанія Nike тут же відхрестилася від співпраці з репером, але не тільки. На горе-дизайнерів MSCHF подали в суд, вимагаючи моральної компенсації за диявольський креатив, і заборони продажу кросівок.

Однак було вже пізно, лімітована лінійка з 666 пар пішла менше, ніж за хвилину.

Ті самі кросівки з кров'ю

Хто така Таня Муїньо

Таня Муїньо є відомим українським кліпмейкером, дизайнером, стилістом, фотографом і режисером.

Дівчина працювала над створенням відеокліпів для таких знаменитостей як Cardi B, Кеті Перрі, MONATIK ("Сильно", "Кружит", "Каждый раз"), "Время и Стекло", NK (Настя Каменських), Мішель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA.

Таня Муїньо з репером і командою (instagram.com/tanumuino)

Таня - рекордсмен за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла три роки поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках). Переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018).