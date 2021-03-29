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Для українських чиновників влаштували вечірку "для своїх": розважали напівголі дівчата

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 12:52
Для українських чиновників влаштували вечірку "для своїх": розважали напівголі дівчата У Херсоні для чиновників влаштували вечірку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Херсоні депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга влаштував для чиновників закриту вечірку. Вона була присвячена Дню театру.

Про це повідомляє видання "Міст".

Серед гостей були помічені голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колыхаев, депутат міськради Андрій Дмитрієв, облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садиар Мамедов і Боржков Валерій і інші відомі і не дуже люди.

Ні про яку соціальної дистанції, карантинному режимі і масках, гості чути не хотіли.

Для гостей виступали актори театру, проводився благодійний аукціон, на якому продавали картини і право зіграти у виставі. У якийсь момент вечора гостей покликали до сцени і напівоголені дівчата влаштували там перфоманс.

Для українських чиновників влаштували вечірку &quot;для своїх&quot;: розважали напівголі дівчатаХерсоні влаштували вечірку "для своїх" (Скріншот)

В Херсоні відбулася закрита вечірка для чиновників

Як ми писали раніше, в Одесі рятувальники силоміць зупинили вечірку, господарі клубу кинулися з кулаками на поліцію.

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