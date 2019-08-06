Фотомодель з Дніпра приїхала в Київ інспектувати "втомлені" київські мости (фото)

Фотомодель з Дніпра Асі Микович приїхала в столицю України з цікавою метою - проінспектувати "втомлені" київські мости. Спочатку дівчина взялася за міст, який веде на Труханів острів, біля якого нещодавно обвалилася одна з бетонних частин.

Свій звіт про виконану роботу вона опублікувала на сторінці в Instagram, де згадала, що в радянські часи ставки на парі були нижчі, ніж зараз.

"За радянської влади ставки на парі були нижчі, ніж зараз. Так у 1957 році при будівництві мосту на Труханів острів гідротехніки програли архітектору лише ящик шампанського. З тих пір на мосту проводилася ремонтні роботи, які були названі реконструкцією в 2011 році, в ході якої було укладено нове дорожнє полотно, очищені і пофарбовані несучі конструкції. Пізніше, цей ремонт визнали неякісним і в 2017 році знову відновили асфальтне покриття, встановили нові чавунні секції перильної огорожі; пофарбували перильні огорожі, стовпи, ланцюги, нанесли розмітку", - написала модель.

Фото: Асі Микович в Києві на тлі мосту (instagram.com/asi_mikovich)

Також Микович згадала, що міст за свої 62 роки вже пережив два ремонту,хоча термін життя мосту в середньому 100 років.

"Вважається, що строк служби мостових споруд становить 100 років виходячи з того, що найбільш довговічними є опори і фундаменти. Термін служби прогонових будов менше: близько 40 років у разі повної відсутності і більш 70 років при систематичному виконанні ремонтних робіт. За свої 62 роки пішохідний міст пережив два ремонти, але його прогонові будови всі так само залишаються "втомленими" з експертної думки Віталія Кличко", - написала вона.

Дівчина вважає, що мер Києва повинен був відреагувати на обвал мосту, а не їхати у відпустку.

"На те, що обвалилася частина Паркового мосту одразу ж відреагували відомі українські архітектори, у тому числі і один з передових будівельників Києва Віктор Петрук: "Як ви знаєте, днями обвалилася частина Паркового мосту. Після обвалу міст не був закритий для руху. Поки комунальні служби, відповідальні за безпеку киян жували соплі, Віталій Кличко швидко реагував: поїхав у відпустку 1. Обвалений контргруз є частиною силової схеми моста. Оскільки консолі підвісної частини Паркового мосту коротше половини основного прольоту - їх ваги не вистачає для врівноваження його ваги. Зазвичай це компенсується реакцією анкерних опор, на які спираються консолі. Але в мосту застосована інша схема - контргруз, який збільшує вагу консолей", - відзвітувала модель.

У коментарях користувачі відзначили, що це дуже розумний хід з боку моделі, залучити такою акцією увагу до відвертих знімків на сторінці. Відзначимо, що в соцмережі у дівчини майже немає фотографій в одязі. Вона любить фотографуватися оголеною.

Фото: Асі Микович (instagram.com/asi_mikovich)

Нагадаємо, що раніше дівчина уклала парі з мером Дніпра. Вона пообіцяла роздягтися біля Нового мосту, якщо перправу відкриють 14 вересня.

Як ми раніше писали, у Києві руйнується Пішохідний міст на Труханів острів. У мережі повідомляють про обвал частини бетонної конструкції цього суцільнозварного моста в центрі столиці, спорудженого ще в 1957 році.

Також ми писали про те, що 17 червня на новому мосту проїхався Mercedes. Витівка водія сильно шокувала киян.