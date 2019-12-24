Фотохімічний смог: киянам розповіли про нову небезпеку

Забруднення повітря в Києві відбувається більшою мірою через автомобілі, проте до продуктів горіння додається ще й інша небезпека для жителів столиці - стабільне підвищення озону у зовнішньому середовищі міста. Про це розповів керівник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "Сьогодні".

Згідно з результатами першого наукового дослідження за визначенням граничних концентрацій озону в приземному шарі атмосферного повітря, яке провели фахівці лабораторії Інституту громадського здоров'я імені Марзеєва, концентрації озону були на межі допустимого нормативу, або навіть сильно перевищені (1-1,7 ГДК).

"Це пов'язане із глобальним потеплінням і великою кількістю хімічних речовин в навколишньому середовищі міста Києва", - зазначив Рубан.

Таке явище називається фотохімічний смог, а реєструють його при потеплінні та підвищення температури в зимовий та осінній період.

Голова Держпродспоживслужби додав, що смог утворюється при підвищенні вологості, коли є інверсія температури і немає переміщення повітряних потоків.

Між тим, це "хвороба" всіх мегаполісів, коли формується білий смог. Рубан розповів, що у випадку зі столицею України "це вже як хронічна хвороба, яку можна вилікувати тільки шляхом зменшення кількості забруднення від автомобільного транспорту і зменшення викидів в атмосферу від промислових підприємств та міських котелень".

Вимірювання озону в Києві не проводяться, оскільки методика проведення таких вимірів є тільки в інституті імені Марзеєва, і такого необхідного обладнання більше немає в жодній державній лабораторії.

У Києві озон у повітрі перевищує норми (Фото: колаж: РБК-Україна)

В управлінні екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації мають намір комплексно підійти до рішення проблеми з поганою якістю повітря. Зокрема, хочуть для початку встановити по місту датчики для перевірки стану повітря в конкретних житлових кварталах.

"Проблематика по наявності в повітрі високої концентрації озону є і це факт. Наприклад, коли ми займалися розв'язанням проблем з заводом "Енергія", то в повітрі виявляли високі концентрації озону, в тому числі", - розповів начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Чиновник рекомендує по можливості відмовитися від використання дизельного транспорту, що сприятиме зменшенню шкідливих викидів в атмосферу.