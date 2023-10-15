Фотографы Либеровы сказали, что ускорит победу Украины

Фотографы Константин и Владислав Либеров рассказали, когда может закончиться полномасштабная война, которую против Украины развязала РФ. Они бывают на фронте и видят все, что там происходит, поэтому у них сложилось свое мнение относительно общества и военных.

Константин Либеров ответил, когда закончится война и нужно ли "замораживать" конфликт

Фотограф напомнил, что весной 2022 года его жена думала об окончании войны уже через шесть месяцев. Сам он сейчас не может делать такие прогнозы. Либеров отметил, что верит в победу Украины, но его беспокоит другое.

"Я не могу сказать, что прямо за полгода все закончится. Но оно закончится. Ребята, которые сейчас там, они не позволят заморозить конфликт. И что бы там ни писали в комментариях, мол, заморозим, будет лучше, подготовимся, пойдем отвоевывать ... Люди в окопах, которые теряют людей, теряют своих близких, они никоим образом не смогут простить происходящее", - заявил фотограф.

По мнению Либерова, "замораживание" конфликта станет "концом" для нашего государства. Поэтому он против этого.

Либеров рассказал, что думает о "замораживании" войны (скриншот)

Владислава Либерова рассказала, как ускорить победу Украины

Фотограф не скрывает, что ей бы очень хотелось, чтобы война закончилась завтра. Впрочем, Либерова отметила, что между украинцами нет такого единения, которое было в феврале 2022 года. Но именно это могло бы ускорить победу.

"Понятно, что если нация объединится, как в первые дни войны, а я могу об этом говорить открыто, потому что все понимают, что мы не так объединены, как в первые дни. Если снова будет это чувство, это даже не о мобилизации, не о количестве людей на фронте. Это просто об ощущениях собранного кулака нации. Тогда все может ускориться", - объяснила фотограф.

Либерова рассказала, что думает о войне (скриншот)

Также она рассказала, почему важно помнить обо всех, кто отдал жизнь за нашу страну. По словам Либеровой, если украинцы начнут верить нарративам роспропаганды, то это перечеркнет все жертвы, на которые идут военные.

"Если это продлится еще год-два-три... Уже столько человек погибло. Если сейчас мы будем возвращаться к нарративам "лишь бы не было войны", то просто все эти люди погибли буквально ни за что. То есть это все было зря", – отметила она.