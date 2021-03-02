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Фотограф показав кадри з COVID-відділення лікарні в Ужгороді: люди, одумайтеся

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 14:10
Фотограф показав кадри з COVID-відділення лікарні в Ужгороді: люди, одумайтеся У мережі показали ковідне відділення в Ужгороді (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали, як зараз виглядає відділення для коронавірусних хворих в Ужгороді. Воно зараз просто забито пацієнтами, які потребують кисневої підтримки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook фотограф Сергій Худак.

Він показав знімок хворого чоловіка, за життя якого зараз борються медики. За словами Сергія, у травні в цьому відділенні було 40 пацієнтів, а зараз тут 75 хворих.

"А так, в принципі, нам, звісно, плювати на те, що нас вже благають з тремтінням в голосі дотримуватися всіх цих санітарних норм. В травні минулого року в ковідному відділені цього закладу було близько 40 пацієнтів, і це здавалося жахом, зараз - 75. А так, в принципі, нам, звісно, плювати...Люди, задумайтесь, будь ласка", – написав Худак.

Фотограф показав кадри з COVID-відділення лікарні в Ужгороді: люди, одумайтесяФотограф показав кадри з COVID-відділення лікарні в Ужгороді: люди, одумайтесяТак виглядає відділення коронавірусних хворих в Ужгороді (фото: facebook.com/serhiy.hudak)

В коментарях українці відреагували на фото пацієнта і написали, що про це думають.

  • На Різдво був в Ужгороді - таке відчуття, що місто живе в іншому вимірі, майже ніхто не носить маски.
  • То природний відбір і аналогічна вакцинація в дії.
  • Для кого ти це написав?) Більшість мешканців цієї країни і не тільки цієї, живуть ілюзіями й взагалі не мають почуття відповідальності, в першу чергу за себе, а життя інших їм взагалі до одного місця. Так що хто виживе, тієї виживе, а комусь не підфартить, у більшості випадків по причині тупості інших. Якщо ще врахувати несприятливі пронози за імунітету, тобто його недовготривалості, то картина взагалі постає дуже сумна..
  • Мої родичі зараз в лікарні важкі, без кисню їм дуже важко. Лікарі вже з ніг падають, кажуть, що важко і фізично і морально.

Раніше ми писали про те, що Ольга Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що глава МОЗ Максим Степанов назвав побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу.

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