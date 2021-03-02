Фотограф показал кадры из COVID-отделения больницы в Ужгороде: люди, одумайтесь
В сети показали, как сейчас выглядит отделение для коронавирусных больных в Ужгороде. Оно сейчас просто забито пациентами, нуждающимися в кислородной поддержке.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook фотограф Сергей Худак.
Он показал снимок больного мужчины, за жизнь которого сейчас борются медики. По словам Сергея, в мае в этом отделении было 40 пациентов, а сейчас тут 75 больных.
"А так, в принципе, нам, конечно, плевать на то, что нас уже просят с дрожью в голосе соблюдать все эти санитарные нормы. В мае прошлого года в коронавирусном отделены этого учреждения было до 40 пациентов, и это казалось ужасом, сейчас – 75. А так, в принципе, нам, конечно, плевать... Люди, задумайтесь, пожалуйста", – написал Худак.
Так выглядит отделение коронавирусных больных в Ужгороде (фото: .facebook.com/serhiy.hudak)
В комментариях украинцы отреагировали на фото пациента и написали, что об этом думают.
- На Різдво був в Ужгороді- таке відчуття, що місто живе в іншому вимірі, майже ніхто не носить маски.
- То естественный отбор и аналогичная вакцинация в действии.
- Для кого ти це написав?) Більшість мешканців цієї країни і не тільки цієї, живуть ілюзіями і взагалі не мають почуття відповідальності, в першу чергу за себе, а життя інших їм взагалі до одного місця. Так що хто виживе, той виживе, а комусь непідфартить, у більшості випадків по причині тупості інших. Якщо ще врахувати несприятливі пронози по імунітету, тобто його недовготривалості, то картина взагалі постає дуже сумна..
- Мої родичі зараз в лікарні важкі, без кисню їм дуже важко. Лікарі вже з ніг падають, кажуть, що важко і фізично і морально.
Ранее мы писали о том, что Ольга Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса в Украине.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что глава Минздрава Максим Степанов назвал побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.