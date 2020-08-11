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Фотограф зі Львова переміг на міжнародному конкурсі

Львів, Вівторок 11 серпня 2020 22:38
Фотограф зі Львова переміг на міжнародному конкурсі
Львівський фотограф Артур Абрамів переміг в National Geographic Traveller India (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Фотограф Артур Абрамів здобув перемогу в конкурсі National Geographic Traveller India

Львівський художник і фотограф-документаліст Артур Абрамів переміг у фотопроєкті National Geographic Traveller India на тему World Public Transport (Всесвітній громадський транспорт). Перше місце в міжнародному конкурсі він зміг отримати завдяки фото з електрички Мукачево-Львів.

Ця фотографія опублікована на першій шпальті сайту NatGeo і буде в серпневому номері видання National Geographic Traveller India. Про це розповів Артур Абрамів на своїй сторінці у Facebook.

Фотограф зі Львова переміг на міжнародному конкурсі

Фото-переможець конкурсу National Geographic Traveller India (фото: facebook.com/Артур Абрамів)

Дане фото було зроблено ще у 2018 році, коли Абрамів повертався з подорожі в Карпати. На знімку видно, як кондуктор продає квитки пасажирам.

Сам фотограф описав цю сцену як "унікальну", оскільки пасажири дуже швидко знайомляться один з одним, обідають, п'ють і навіть разом грають в карти.

Нагадаємо, стало відомо, як зараз живе українець Антон Совенко, який успішно закінчив британську військову академію. Курсант став кращим іноземним випускником академії в місті Сандгерст, яку закінчив Черчилль і принц Гаррі.

Серед випускників академії також чимало членів королівських сімей різних країн, аристократів, політиків і військових діячів з усього світу.

Раніше українець, який втратив кінцівки, встановив рекорд.

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