Фото з російської лікарні нагадують фільм жахів. І ці люди вважають себе великими?

"Це не декорації для фільму жахів. Це діюча лікарня в селі Карай-Салтикове в процвітаючій європейській частині державного непорозуміння під назвою путінська Росія", - підписали серію знімків.

Кадри нагадують сцени з фільму жахів. Зазначається, що лікарні колись, ще до революції, лікували композитора Сергія Рахманінова.

Як виглядає лікарня в селі в Росії (фото: t.me/revolutionmaltsev)

"Судячи з фото, з времtн революції там так нічого і не змінилося. Саме тут-серед обдертих стін, роздертих стільців і брудного сортиру — поклали агітацію за "Єдину Росію". Росія-велика країна, і всі інші країни їй заздрять", - іронічно підписали кадри.