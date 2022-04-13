RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фото з підвалу під Черніговом, де люди вели на стінах "щоденник життя і смерті"

Фото: Один з постраждалих будинків у Чернігові (t.me/dsns_telegram)
Автор: Світлана Мащенко

Чернігівська область, яка героїчно вистояла від натиску російського ворога, зазнала страшних руйнувань, після того як окупанти пішли з області, ми знаходимо страшні шрами на "тілі" українських міст і сіл.

Жахаюча фотографія недавно з'явилася в мережі.

На кадрі - написи, які залишали на дверях та стінах підвалу школи в селі на Чернігівщині.

Там тижнями під час постійних бомбардувань перебували понад 300 осіб.

На стінах вони вели календар і писали імена людей, які загинули під час окупації їхнього населеного пункту.

На стінах - майже 20 прізвищ. А на двері календар за березень, в якому останній напис зроблено 31-го числа. Там написано: "Наші прийшли".

Фото: Двері в підвалі Чернігівської області

Раніше ми писали, як виглядає Чернігів після численних бомбардувань.

Також повідомлялося, що під Черніговом окупанти влаштовували "сафарі" на людей і тварин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВійна Росії проти України