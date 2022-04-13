Фото з підвалу під Черніговом, де люди вели на стінах "щоденник життя і смерті"

На кадрі - написи, які залишали на дверях та стінах підвалу школи в селі на Чернігівщині.

Там тижнями під час постійних бомбардувань перебували понад 300 осіб.

На стінах вони вели календар і писали імена людей, які загинули під час окупації їхнього населеного пункту.

На стінах - майже 20 прізвищ. А на двері календар за березень, в якому останній напис зроблено 31-го числа. Там написано: "Наші прийшли".

Фото: Двері в підвалі Чернігівської області