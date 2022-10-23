Фотография мамы стала последней: 13-летняя Катя осталась сиротой из-за обстрела вокзала в Краматорске

В тот день семья Кати хотела уехать в Винницкую область, так как оставаться в Краматорске было очень опасно. Девочка признается, что у нее было плохое предчувствие.

"Мы приехали на вокзал. Все было хорошо, но у меня было предчувствие, что что-то случится", - вспоминает Катя.

Тетя с сестрой остались сторожить сумки, а девочка с мамой пошла за горячим чаем. Пока стояли в очереди, Катя немного замечталась и очнулась от крика: "Ложись". Она не сразу поняла, что происходит и ее толкнули. Рядом с ней лежал ее рюкзак и сверху на нее упала зеленая палатка, в которой готовили чай.

"Она была очень тяжелая. Я глянула на ногу и увидела, что все джинсы в крови. И я сразу посмотрела на маму. Думала, что она потеряла сознание. Я толкала ее. Но она не реагировала", - рассказала Катя.

Девочка начала кричать и звать на помощь. Какой-то мужчина поднял ее и посадил на лавку и тут же подошла полиция. Катя помнит лишь, что спрашивала их о маме. Ей ответили, что сначала спасают детей, потом взрослых.

О том, что мама погибла, она узнала из социальных сетей. Уже в больнице она начала листать Facebook и увидела пост о себе, в котором собирали средства ей на лечение. Там было написано, что ее мама погибла.

13-летняя Ката и 8-летняя Юля потеряли маму из-за обстрела вокзала в Краматорске

Родные боялись сказать об этом ребенку, боялись ее реакции. Катя вспоминает, что боль от осколков в ногах почувствовала только в больнице - ее отвезли в Днепр.

Тетя и сестра выжили и поселились рядом с больницей, чтобы навещать Катю в больнице. У нее диагностировали перелом колена, осколок впился в спину и осколками были иссечены обе ноги. Ей сделали две операции, чтобы вытащить все осколки. И потом делали болезненные перевязки под наркозом. Первое время ходить девочка не могла.

13-летняя Катя потеряла маму во время авиаудара по вокзалу Краматорска (facebook.com/UNICEFUkraine)

Из Днепра Катю отправили во Львов, тетя и ее 8-летняя сестра Юля поехали с ней и сейчас всегда рядом. Лечение продолжается до сих пор.

"Сейчас я работаю с психологом и врачами, которые помогают восстановиться и пережить то, что случилось. Мне эмоционально очень тяжело", - говорит девочка.

Катя со своей тетей Олей, которая взяла девочек под опеку (facebook.com/UNICEFUkraine)

Ее сестра до сих пор не может говорить о том, что случилось в тот день на вокзале в Краматорске и сразу меняет тему.

На вокзале мама Кати попросила дочку ее сфотографировать. Этот снимок в Краматорске стал последней ее фотографией.

"Война для меня - это очень страшно, ужасно. Сидеть в подвале полдня было страшно. Когда тревога, я боюсь, что что-то прилетит. Я бы всему миру сказала, что война - это не фейк", - говорит Катя.

Она очень скучает по друзьям, за домом, во дворе которого каталась на велосипеде и роликах. Очень хочет к бабушке и дедушке, чтобы вместе печь блины. Со свежей малиной. Сейчас они могут только созваниваться по телефону - дедушка в Винницкой области, а бабушка - в Донецкой.

Сейчас Катей опекается родная тетя - она сестра-близнец мамы девочки. Тетя Оля помогает Кате пройти сложный путь восстановления. Теперь они будут жить вместе - дом, который делили напополам две семьи, уцелел.