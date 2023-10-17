"Форум устной истории Украины": вызовы и болевые точки в документировании опытов войны

Мероприятие инициировало музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Жанин ди Джованни, военная корреспондент, писательница, соучредительница и исполнительная директор The Reckoning Project - рассказывала о том, как интервьюерам, работающим с чужой болью, не ретравматизировать собеседника и избегать собственной травматизации.

"Иногда нужно несколько раз пробовать брать интервью, пока человек не почувствует себя в безопасности. Никогда не пытайтесь брать интервью в месте, где совершена атака - человека нужно отвести к безопасному месту. с детьми. Берегите себя и заботьтесь о себе физически и эмоционально", - заявила Жанин ди Джованни.

Наталья Емченко - директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Ахметова - говорила о важности подготовки к интервью, ответственности перед доверившим свою историю человеком и супервидении самого интервьюера. Речь шла и о вызовах сбора показаний.

"Огромный вызов - конфликт между методологической корректностью, этичностью, скоростью и количеством. Баланс можно найти в сотрудничестве академиков и практиков, методологов и тех, кто работает в поле. Второе - проблема возможности. Многие инициативы возникли на кураже, и теперь большой вызов есть в том, чтобы не потерять уже сделанное, не потерять потенцию, которая есть", - сказала Емченко.

Ирина Лопатина - представительница The Reckoning Project - рассказала о собственном опыте травматизации во время сбора большого количества историй о войне с первых уст.

"Нас всегда учили: никогда не представляйте кадры того, что вы услышали. Нельзя позволять себе прокручивать эти картинки в голове. Я позволила - и несколько недель у меня были флешбеки. Как помешать этому? Учитывать себя. Надо быть очень внимательным к себе, к эмоциям, быть честным с собой и остановиться вовремя", - отметила она.

Катя Тейлор - куратор, культурный менеджер, основательница ОО "Порт Культуры" - подчеркнула важность искусства в переживаниях опытов войны:

"Мы все сейчас в перманентном состоянии выгорания. Искусство в этом очень вспомогательное. Арттерапия - отдельная большая практика, которая включает и телесные практики, и работу в коммьюнити, чтобы человек мог почувствовать себя если не лучше, то по-другому. Такие практики должны быть интегрированы в нашу жизнь на постоянной основе.

Андрей Дубчак - военный корреспондент, основатель Donbas Frontliner - говорил о том, почему считает фотографию наиболее универсальным языком передачи информации во время войны:

"В современном мире у человека очень короткий промежуток времени на потребление информации. Поэтому короткие формы, фотографии, на которых все понятно эмоционально, - это передача реального опыта, одна из важных частей передачи информации об Украине. Когда человек смотрит на фотографию и верит в нее, она сравнивает собственные опыты с видящим и делает выводы".

В завершение дискуссии модератор Юлия Манукян - журналист, редактор, исследователь, соучредитель ОО Urban Republic - процитировала одну из спикерок Форума, Александру Матвийчук из Центра гражданских свобод:

Проведение форума является инициативой музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств. Следите за новостями о состоявшемся мероприятии на сайте Музея https://civilvoicesmuseum.org/ news