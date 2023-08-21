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Форшмак по-одесски: ничего вкуснее вы точно не ели!

Как приготовить форшмак по-одесски (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Форшмак - одно из самых любимых блюд у всех, кто любит рыбу. Его готовят на праздники, для бутербродов, когда лень или слишком жарко для горячей еды. Отличительная черта этого блюда - простота и доступность ингредиентов.

Как приготовить форшмак по-одесски, рассказали в кулинарном блоге "Рецепти Файних Господинь".

Что вам понадобится:

  • Селедка - 250 г
  • Вареные яйца - 2 шт.
  • Лук - половинка небольшой луковицы
  • Сливочное масло - 1 чайная ложка
  • Яблоко - половина, без кожуры

Как приготовить форшмак по-одесски

Селедку нужно очистить от костей, луковицу и яблоко почистить. Яйца отварить до готовности, очистить от скорлупы.

Лук предварительно нужно немного промариновать: нарежьте кусочками, сложите в миску. Возьмите в одинаковых пропорциях горячую воду, соль, сахар и укус. Смешайте, залейте лук и оставьте на 10-15 минут.

Далее лук, селедку, половинку яблока, яйца - сложите в чашу блендера и перебейте до однородного состояния. В оригинальном рецепте - все ингредиенты пропускают через мясорубку и используют среднее сито.

В готовый форшмак добавляют 1 чайную ложку растопленного сливочного масла, и снова все перемешивают.

Форшмак отлично подходит для бутербродов на свежем хрустящем багете. По желанию, можно готовые бутерброды сверху посыпать мелко рубленной зеленью.

Форшмак по-одесски (фото: Telegram-канал "Рецепти Файних Господинь)

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить мармелад из кабачков.

А еще рассказывали о том, какой секрет при засолке хрустящих огурцов использовали наши бабушки.

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