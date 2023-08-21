Форшмак по-одесски: ничего вкуснее вы точно не ели!

Что вам понадобится:

Селедка - 250 г

Вареные яйца - 2 шт.

Лук - половинка небольшой луковицы

Сливочное масло - 1 чайная ложка

Яблоко - половина, без кожуры

Как приготовить форшмак по-одесски

Селедку нужно очистить от костей, луковицу и яблоко почистить. Яйца отварить до готовности, очистить от скорлупы.

Лук предварительно нужно немного промариновать: нарежьте кусочками, сложите в миску. Возьмите в одинаковых пропорциях горячую воду, соль, сахар и укус. Смешайте, залейте лук и оставьте на 10-15 минут.

Далее лук, селедку, половинку яблока, яйца - сложите в чашу блендера и перебейте до однородного состояния. В оригинальном рецепте - все ингредиенты пропускают через мясорубку и используют среднее сито.

В готовый форшмак добавляют 1 чайную ложку растопленного сливочного масла, и снова все перемешивают.

Форшмак отлично подходит для бутербродов на свежем хрустящем багете. По желанию, можно готовые бутерброды сверху посыпать мелко рубленной зеленью.

Форшмак по-одесски (фото: Telegram-канал "Рецепти Файних Господинь)