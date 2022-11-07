Форшмак из сельди по настоящему еврейскому рецепту: так вы еще не готовили!

Форшмак имеет множество вариантов приготовления, но как готовить эту чудо-намазку из сельди по настоящему еврейскому рецепту, знают немногие.
Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Шеф предлагает добавить в блюдо яблоки, но не простые, а моченые.
Отварите яйца, подсушите хлеб.
Сливочное масло и очищенную сельдь пропустите через мясорубку. То же самое нужно проделать с яблоками, маслом, хлебом, куриными яйцами.
Добавьте соль и черный молотый перец.
Перемешайте форшмак и снова перекрутите его на мясорубку снова.
То же можно сделать в блендере.
Поставьте форшмак в холодильник хотя бы на два часа.
Приятного аппетита!
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