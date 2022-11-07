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Форшмак из сельди по настоящему еврейскому рецепту: так вы еще не готовили!

Скриншот: Как приготовить форшмак
Автор: Светлана Мащенко

Форшмак имеет множество вариантов приготовления, но как готовить эту чудо-намазку из сельди по настоящему еврейскому рецепту, знают немногие.

Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Шеф предлагает добавить в блюдо яблоки, но не простые, а моченые.

Продукты (на 6 порций):

  • Сельдь малосольная – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Хлеб белый – 50 г
  • Яблоки моченые – 100 г
  • Масло сливочное – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите яйца, подсушите хлеб.

Сливочное масло и очищенную сельдь пропустите через мясорубку. То же самое нужно проделать с яблоками, маслом, хлебом, куриными яйцами.

Добавьте соль и черный молотый перец.

Перемешайте форшмак и снова перекрутите его на мясорубку снова.

То же можно сделать в блендере.

Поставьте форшмак в холодильник хотя бы на два часа.

Приятного аппетита!

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Кроме того, читайте, как засолить дома кильку по-одесски.

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