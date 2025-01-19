Формула модного образа: MamaRika и Рамина показали, как стилизовать кожаную юбку

MamaRika

Певица, которая может похвастаться точеной фигурой в 35 лет, продемонстрировала стильный образ на каждый день, который может повторить каждая.

Основой лука стала кожаная юбка мини черного цвета. Отметим, что вещи из кожи и эко-кожи сейчас на пике популярности.

Юбку MamaRika дополнила укороченным свитером серого оттенка, а также полупрозрачными колготками и грубыми ботинками на массивной подошве и шнуровке.

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Завершало образ ожерелье на шее, легкий макияж и распущенные волосы, которые Анастасия слегка подкрутила.

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Почему кожаная юбка и грубые ботинки стали трендовым сочетанием в 2025 году

Контраст текстур

Кожаная юбка традиционно ассоциируется с элегантностью, сексуальностью и женственностью, а грубые ботинки - с агрессивной, мужской эстетикой. Такое сочетание контрастных элементов создает интересный визуальный эффект и привлекает внимание.

Удобство и практичность

Грубые ботинки придают образу не только стиль, но и удобство. В отличие от каблуков или изысканных туфель, такие ботинки обеспечивают комфорт и устойчивость при ходьбе, что особенно важно в холодное время года.

Модная эклектика

Сейчас в моде эклектичные и необычные сочетания разных стилей. Комбинирование таких элементов, как кожаная юбка (что ассоциируется с рок-культурой) и грубые ботинки (элемент рабочего стиля или даже милитари), отражает тенденцию к смешению разных жанров и подходов.

Современный стиль и уличная мода

Это сочетание часто встречается в уличной моде, которая ориентирована на практичные и яркие решения. Многие дизайнеры и бренды включают в свои коллекции такие сочетания, создавая образ, который одновременно выглядит дерзко и современно.

Возможность создавать разные образы

Кожаная юбка и грубые ботинки отлично комбинируются как с плотными колготками, так и с голыми ногами, что позволяет носить такой образ не только зимой, но и в межсезонье. В зависимости от сочетания с другими аксессуарами, можно создать как более строгий, так и более расслабленный стиль.

Рамина

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай показала стильный образ, состоящий из юбки и топа без рукавов. Примечательно, что обе вещи были выполнены из кожаного материала.

Для фотосессии она выбрала топ с высоким горлом темно-зеленого оттенка, который дополнила черной юбкой в длине миди с разрезом спереди и высокой линией талии.

Завершить образ она решила бордовыми колготками и элегантными туфлями-лодочками, сделав таким образом акцент на элегантном стиле, но с яркой ноткой.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)