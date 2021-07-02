Патріотичні футболки збірної України - уже дефіцит. Їх розкупили миттєво

Форма українських футболістів стала популярною не тільки через успіхи збірної на Євро 2020, а й завдяки скандалу з Росією, якій дуже не сподобалися написи на футболках. Гасло "Слава Україні - Героям Слава!" назвали політичним і довелося частину написів з форми приховати. Крім того, на футболки нанесена карта України повністю – разом з окупованим Кримом. І це теж розлютило росіян.

У мережі вже з'явилися оголошення про продаж футболок збірної України, але офіційні представники компанії попереджають, що це можуть бути підробки. Деякі з цих футболок - моделі попередніх сезонів, на які просто додали карту і логотип. Варто відзначити, що ціни коливаються від 800 гривень до півтори тисячі.

Як відрізнити справжню футболку від підробки

Офіційний партнер, який займається виробництвом форми - компанія Joma. Цей логотип повинен бути присутнім на декількох елементах футболки - в правому верхньому кутку, на спині з вивороту і зліва внизу – на бирці. На оригінальній футболці має бути Тризуб, карта України. З вивороту під коміром - напис є, а ось на спині написи: "Слава Україні" бути не повинно – її можуть нанести тільки на спеціальне прохання клієнта.

Між футболкою в офіційних магазинах і футболках спортсменів є тільки одна відмінність - у футболістів на футболках є номери та прізвище.

Варто відзначити, що футболки минулих колекцій відрізняються за фасоном коміра і смужках – це можна побачити відразу. Навіть якщо на ній є написи: "Слава Україні – героєм Слава!"і карта України.

В офіційних магазинах кажуть, що чекають нову поставку футболок в щонайближчий час.

Як відрізнити оригінальну футболку збірної України з футболу від підробки