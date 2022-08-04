Форма навчання і проблеми освіти під час війни: в Україні розпочато масштабне опитування

В Україні активно триває підготовка до початку нового навчального року з 1 вересня, в умовах воєнного стану та російської повномасштабної війни.
Важливим аспектом в організації навчання є питання безпеки, від чого залежить, зокрема, яка буде застосована форма навчання - очна та дистанційна.
Про ці та інші проблеми запитали українців на новому масштабному опитуванні, організований Офісом освітнього омбудсмена.
Зараз органи влади на місцях разом з навчальними закладами працюють над визначенням форм здійснення освітнього процесу в навчальних закладах. Зокрема, ведеться робота з облаштування засновниками укриттів у школах, коледжах і вишах, перевірки цих укриттів комісіями.
Також в цей час батьки вибирають для своїх дітей форму навчання - хто очну, хто дистанційну.
Тут важливо враховувати, що не всі учні та педагоги повернулися або можуть повернутися з-за кордону або в межах України до попереднього місця проживання.
"Роль форми роботи закладу освіти для ухвалення цього рішення залишається далеко не останньою. Для України важливо не втрачати зв'язок із нашими громадянами за кордоном і надати можливість продовжити навчання в українських закладах освіти", - зазначає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Ці та інші ситуації породжують багато проблем і питань і у самих керівників навчальних закладів, і у батьків здобувачів освіти, і у педагогічних працівників щодо організації навчання в новому навчальному році.
Посадовець повідомляє, що для з'ясування орієнтовної загальної актуальної ситуації щодо учасників освітнього процесу та з якими проблемами вони стикаються в умовах війни, та спільно сприяти розв'язанню цих проблем, було розроблено опитування.
"Просимо батьків здобувачів освіти та педагогів заповнити відповідні форми опитування, це займе до 10 хвилин вашого дорогоцінного часу", - закликає Горбачов.
Відповісти на питання просять учнів, їх батьків, і вчителів тут:
Опитування триватиме по 8 серпня до 10:00.
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