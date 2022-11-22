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Фонд Порошенко назвали крупнейшим среди частных инвесторов на нужды ВСУ

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Вторник 22 ноября 2022 22:58
Фонд Порошенко назвали крупнейшим среди частных инвесторов на нужды ВСУ Фото: Фонд Порошенко назвали крупнейшим среди частных инвесторов на нужды ВСУ (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В будущую победу Украины значительный вклад вносит как украинский народ, так и частные меценаты и страны-союзники. Среди частных инвесторов крупнейшим является пятый президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в статье OBOZREVATEL.

Как говорится в материале, народ Украины является одним из главных инвесторов. ВСУ могут финансироваться как посредством бюджетных, так и внебюджетных средств.

К таким источникам финансирования принадлежит как государственный бюджет, так и волонтерские организации, через которые люди могут переводить средства на нужды армии.

По состоянию на 1 ноября через волонтерские платформы собрали более 20 миллиардов гривен. За эти средства фонды осуществляли закупку тактической одежды, бронежилетов, дронов, электроники, оптики, оборудования для тактической медицины, связи, генераторов и зарядных устройств, авто и специализированной военной техники.

Издание также отмечается, что среди частных инвесторов наибольший вклад внес пятый президент Петр Порошенко. Его фонд на основе благотворительности системно и целенаправленно закупает технику, оружие и амуницию для армии.

Фонд Порошенко сформирован из частных средств семьи пятого президента Украины. Согласно отчетности фонда, с 24 февраля по 15 ноября Фонд направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 миллионов гривен или около 51 миллионов долларов США по курсу НБУ на момент уплаты.

Кроме того, Фонд Порошенко получил экспортные лицензии на поставку бронетехники стран-членов НАТО и положил начало специальным программам, которые, кроме закупок эксклюзивной военной техники, включают обучение и тренинги.

Также среди основных инвесторов украинской армии издание называет страны-союзники.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, которые остались у страны-агрессора.

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