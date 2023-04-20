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Фонд Ахметова создал справочник по интеграции детей в семью

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Четверг 20 апреля 2023 21:02
Фонд Ахметова создал справочник по интеграции детей в семью Фонд Ахметова создал справочник по интеграции детей в семью (фото: Depositphotos)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова создал справочник "Шаги к ребенку" по устройству детей в семью.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Справочник будет полезен как людям, мечтающим взять ребенка в свою семью, так и специалистам, причастным к противодействию сиротству.

Будущие родители найдут в справочнике ответы на следующие вопросы: Как взвесить свои силы на то, чтобы принять ребенка в семью? Как будущим родителям избежать лишних ожиданий и разочарований и получить полезные знания на каждом шагу к ребенку? Что следует учесть в устройстве детей в семьи во время войны?

Скачать справочник можно по ссылке на сайте фонда.

Справочник содержит важнейшую информацию об устройстве ребенка под опеку, на усыновление, в приемную семью или в детский дом семейного типа.

Для будущих родителей он станет "карманным" помощником на каждом из шагов к ребенку, а для социальных работников будет помощь в работе.

600 печатных экземпляров справочника будут направлены в областные службы по делам детей и центры социальных служб.

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