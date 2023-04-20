Фонд Ахметова створив довідник з влаштування дітей у сім'ю

Фонд Ріната Ахметова створив довідник "Кроки до дитини" з влаштування дітей у сім'ю.

Довідник буде корисним як для людей, які мріють взяти дитину в свою родину, так і для фахівців, дотичних до протидії сирітства.

Майбутні батьків знайдуть у довіднику відповіді на такі питання: Як зважити свої сили на те, щоб прийняти дитину у сім'ю? Як майбутнім батькам уникнути зайвих очікувань та розчарувань і отримати корисні знання на кожному кроці до дитини? Що варто врахувати у влаштуванні дітей до родин під час війни?

Скачати довідник безкоштовно можна за посиланням на сайті фонду.

Довідник містить найважливішу інформацію щодо влаштування дитини під опіку, на усиновлення, у прийомну сім’ю або в дитячий будинок сімейного типу.

Для майбутніх батьків він стане "кишеньковим" помічником на кожному з кроків до дитини, а для соціальних працівників буде допомогою у роботі.

600 друкованих примірників довідника будуть надіслані в обласні служби у справах дітей та центри соціальних служб.