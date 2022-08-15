Фонд Ахметова привіз допомогу переселенцям у Київ: де отримати

Маріупольці, які через війну переїхали до Києва, отримали в столичному хабі "Я - Маріуполь" чергову партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Йдеться про 1,2 тисячі гігієнічних наборів.

Про це повідомляє прес-служб фонду.

До складу наборів увійшли засоби особистої гігієни, зокрема: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.