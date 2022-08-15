ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова привіз допомогу переселенцям у Київ: де отримати

Новость на русском →
Понеділок 15 серпня 2022 12:41
Фонд Ахметова привіз допомогу переселенцям у Київ: де отримати Фото: Фонд Ахметова привіз допомогу переселенцям у Київ (прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Маріупольці, які через війну переїхали до Києва, отримали в столичному хабі "Я - Маріуполь" чергову партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Йдеться про 1,2 тисячі гігієнічних наборів.

Про це повідомляє прес-служб фонду.

До складу наборів увійшли засоби особистої гігієни, зокрема: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Київ Переселенці з Донбасу
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя