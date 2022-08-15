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Фонд Ахметова привез помощь переселенцам в Киев: где получить

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Понедельник 15 августа 2022 12:41
Фонд Ахметова привез помощь переселенцам в Киев: где получить Фото: Фонд Ахметова привез помощь переселенцам в Киев (пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Мариупольцы, которые из-за войны переехали в Киев, получили в столичном хабе "Я - Мариуполь" очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Речь идет о 1,2 тысячи гигиенических наборов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В состав наборов вошли средства личной гигиены, в частности: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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