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Фонд Ахметова передал жителям прифронтовой Дружковки тысячи продуктовых наборов

Вторник 16 июля 2024 15:31
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Фонд Ахметова передал жителям прифронтовой Дружковки тысячи продуктовых наборов Фото: фонд Ахметова передал жителям прифронтовой Дружковки тысячи продуктовых наборов (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

В Дружковке Донецкой области все жарче. Враг регулярно прицельно обстреливает город. Фонд Рината Ахметова передал для жителей Дружковки 2 тысяч продуктовых наборов. Выдача завершена.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Я для брата получаю гуманитарку. Он лежачий, и это большое подспорье: и брат поест, и я. Большое вам спасибо за благотворительность. Продолжайте помогать нашим жителям", - говорит дружковчанка Ольга Митрофановна.

По словам Николая Осиченко, посла фонда, руководителя Мариупольского телевидения, многие выехали, но многие и вернулись в Дружковку: дом есть дом. Но эмоционально жить стало сложно: многие признаются, что испытывают страх.

"Гуманитарная помощь очень нужна людям. Даже в моральном плане, ты чувствуешь, что о тебе еще кто-то заботится. Я сейчас никуда не хожу. Страшно", – говорит пенсионерка Любовь Петровна.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат Ахметов Дружковка
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