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Фонд Ахметова передав мешканцям прифронтової Дружківки тисячі продуктових наборів

Вівторок 16 липня 2024 15:31
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Фонд Ахметова передав мешканцям прифронтової Дружківки тисячі продуктових наборів Фото: фонд Ахметова передав мешканцям прифронтової Дружківки тисячі продуктових наборів (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

У Дружківці Донецької області дедалі гарячіше. Ворог регулярно прицільно обстрілює місто. Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців Дружківки 2 тисячі продуктових наборів. Наразі видачі завершено.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Я для брата отримую гуманітарку. Він лежачий, і це велика підмога: і брат поїсть, і я. Велике вам спасибі за благодійність. Продовжуйте допомагати нашим мешканцям", — говорить дружківчанка Ольга Митрофанівна.

За словами Миколи Осиченка, амбасадора фонду, керівника Маріупольського телебачення, чимало людей виїхало, але багато й повернулося до Дружківки: дім є дім. Але емоційно жити стало складно: багато людей зізнається, що відчуває страх.

"Гуманітарна допомога дуже потрібна людям. Навіть у моральному плані, ти відчуваєш, що про тебе ще хтось піклується. Я зараз нікуди не ходжу. Страшно", - говорить пенсіонерка Любов Петрівна.

З початку повномасштабної війни Фонд спрямував понад 350 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат Ахметов Дружковка
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