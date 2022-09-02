ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав 1200 наборів із засобами гігієни до центру переселенців у Дніпрі

Новость на русском →
П'ятниця 02 вересня 2022 14:50
Фонд Ахметова передав 1200 наборів із засобами гігієни до центру переселенців у Дніпрі Фото: Фонд Ахметова передав 1200 наборів із засобами гігієни до центру переселенців у Дніпрі (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова, який є партнером проекту "Я - Маріуполь", передав до центру підтримки переселенців у Дніпрі чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Маріупольці, які звертаються до хабу, можуть отримати там всебічну допомогу: від гуманітарної та психологічної підтримки до медичної допомоги та юридичних консультацій.

Днями фонд передав до центру 1200 гігієнічних наборів.

До складу наборів увійшли засоби першої необхідності, зокрема: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Наразі в центр "Я - Маріуполь" у Дніпрі фонд вже передав 5700 гігієнічних наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя