Фонд Ахметова передав 1200 наборів із засобами гігієни до центру переселенців у Дніпрі

Фонд Ріната Ахметова, який є партнером проекту "Я - Маріуполь", передав до центру підтримки переселенців у Дніпрі чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Маріупольці, які звертаються до хабу, можуть отримати там всебічну допомогу: від гуманітарної та психологічної підтримки до медичної допомоги та юридичних консультацій.

Днями фонд передав до центру 1200 гігієнічних наборів.

До складу наборів увійшли засоби першої необхідності, зокрема: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Наразі в центр "Я - Маріуполь" у Дніпрі фонд вже передав 5700 гігієнічних наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.