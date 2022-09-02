ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова передал 1200 наборов со средствами гигиены в центр переселенцев в Днепре

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 14:50
Фонд Ахметова передал 1200 наборов со средствами гигиены в центр переселенцев в Днепре Фото: Фонд Ахметова передал 1200 наборов со средствами гигиены в центр переселенцев в Днепре (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова, который является партнером проекта "Я - Мариуполь", передал в Центр поддержки переселенцев в Днепре очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Мариупольцы, которые обращаются к хабу, могут получить там всестороннюю помощь: от гуманитарной и психологической поддержки до медицинской помощи и юридических консультаций.

На днях фонд передал в центр 1200 гигиенических наборов.

В состав наборов вошли средства первой необходимости, в частности: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Сейчас в центр "Я - Мариуполь" в Днепре фонд уже передал 5700 гигиенических наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь