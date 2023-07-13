Отсутствие сна делает человека умнее? Ученые нашли ответ
В современном мире проблемы со сном стали достаточно распространенным явлением, влияющим на память, эмоции и работоспособность. Однако недавнее исследование ученых показало, что недостаток сна может влиять на когнитивные функции мозга.
Об этом говорится в соответствующей научной статье Journal of Sleep Research.
Как проводили исследования
В исследовании принимали участие 182 здоровых человека, которые были случайным образом распределены по качеству сна.
Мозговые способности участников оценивали с помощью различных задач, включая арифметику, эпизодическую память, оперативную память и внимание.
Что показало исследование
В результате оказалось, что люди, имевшие худшее качество сна, совершали больше ошибок в задачах, чем люди с нормальным и достаточным сном. Однако существенных отличий между группами относительно времени реакции и субъективной сонливости не было.
Любопытно, что человеческий мозг защищен от многих видов стресса. Но когда происходит нарушение сна, сложное мышление и поиск решений становятся почти невозможными для нейронов.
Важно отметить, что это исследование было сосредоточено на полном отсутствии сна только на одну ночь, и таким образом нельзя утверждать, что одна бессонная ночь никак не повлияет на вас.
В то же время исследователи отмечают, что для большей точности следует проверить изменения в мозге одних и тех же людей в случае отсутствия сна.
Однако текущие выводы говорят о том, что человеческий интеллект может быть уязвим и к другим формам стресса. Каких именно - нужно исследовать в будущем.
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