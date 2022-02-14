Флорист назвала ідеальну рослину для квартири, з якою впорається навіть новачок

За словами флориста, більшість людей не є експертами-рослинниками, але хочуть прикрасити свій будинок кімнатними квітами. І вимоги до вазонів в основному такі: невибагливість, декоративний зовнішній вигляд, корисні властивості.

Хлорофітум - підходить ідеально вимогам

За словами експерта, будь-яка людина впорається з доглядом за цим зеленим кущиком.

"Найпростіша рослина, яка дуже добре з будь-якими людьми уживається, - це хлорофітум. Він найбільш нейтральний, неотруйний і невибагливий у догляді. З ним може впоратися будь-яка людина, навіть той, хто не має ботанічної освіти або знань в цій галузі", - говорить фахівець.

Колаж РБК-Україна: хлорофітум - найкращий зелений друг міського жителя

У чому переваги хлорофітуму

Рослина виграє на тлі таких же невибагливих кімнатних рослин, як фікуси або кактуси тим, що виділяє велику кількість кисню.

Крім того, він має багато підвидів, що йде на користь оформлення будинку.

"Якщо у вас невелика кімната, то, скажімо, двох-трьох хлорофітумів на підвіконні буде достатньо. Вони бувають різних сортів і різних форм, це не буде виглядати нудно і монотонно", - додала флорист.

Хлорофітум легко розмножується черенками, відмінно переносить умови звичайної квартири - вологість і температуру. Любить яскраве розсіяне світло і хороший полив.