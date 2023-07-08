Физик-ядерщик рассказал, пострадает ли Киев в случае подрыва ЗАЭС

Украинцев призывают максимально подготовиться к вероятной радиационной аварии на Запорожской АЭС, поскольку есть информация, что россияне готовят там теракт. Но возникает вопрос, насколько масштабной может быть эта диверсия и грозит ли радиация жителям Киева и области?

Угрожает ли жителям Киева и области радиация от ЗАЭС

"Апокалипсиса не произойдет. Выброс радиации возможен, но это маловероятно, что террористический акт россиян закончится радиационным выбросом в среду. С моей точки зрения, существует больше риска, что этим они нанесут огромного экономического вреда Украине - выведут из строя один или несколько энергоблоков, чтобы кампания по ремонту продолжалась год или несколько лет", - говорит ученый.

При этом Литвинский отмечает, что даже при самых плохих сценариях катастрофа на ЗАЭС не достигнет уровня Чернобыльской аварии.

"Сценарий, при котором радиация будет далеко распространяться, как это происходило в Чернобыле или Фукусиме, очень маловероятен. Но даже при нем концентрация радиация будет низкая. Реальная угроза для здоровья при худшем сценарии будет на грани десятков километров от ЗАЭС. Вероятность того, что радиация дойдет до Киева или запада Украины - существует, но концентрация в таких случаях на больших дистанциях будет низкой", - отмечает профессор.

Нужно ли населению покупать йодид калия, противогазы и дозиметры

Эксперт отмечает, что не нужно пить йодид калия при аварии на ЗАЭС, поскольку реакторы приостановили работу еще в сентябре прошлого года и у них распался радиоактивный йод.

При этом Литвинский отмечает, что йодидом калия следует запастись людям, проживающим возле других АЭС, но принимать его можно только в случае аварии.

"При радиационной аварии на Запорожской АЭС возможен уровень загрязнения даже такой, как после Чернобыльской катастрофы, но тогда в воздухе будут только долгоживущие радионуклеиды вроде стронция 90, изотопов цезия 134 и 137. Они менее опасны, потому что имеют больший период полураспада. Защититься от них возможно - помогает обычная маска для органов дыхания. И конечно же нужно находиться в помещении с закрытой дверью. Это обязательно во время острой фазы диверсии или аварии", - объясняет ученый.

Также он добавляет, что противогаз может лучше защитить, чем медицинская маска. Но нет реальной необходимости его покупать гражданскому населению, поскольку долго в нем не походишь. Противогазы понадобятся разве что работникам служб по чрезвычайной ситуации.

Уровень радиации будут определять специалисты профессиональным оборудованием и сообщать населению, поэтому покупать дозиметры гражданским лицам нецелесообразно.