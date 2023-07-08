Физик-ядерщик Людвиг Литвинский: Реальная угроза здоровью в случае подрыва ЗАЭС будет на грани десятков километров

Представители власти и военные уже официально призывали украинцев максимально подготовиться к вероятной радиационной опасности… В то же время, некоторые телеграмм-каналы и СМИ подливают масла в огонь, пугая масштабами потенциальной катастрофы.

На днях россияне заложили взрывчатку возле энергоблоков на Запорожской атомной электростанции. Поэтому сейчас риск диверсии на этом атомном объекте высок как никогда.

О том, может ли стать диверсия на ЗАЭС "вторым Чернобылем", насколько масштабным будет загрязнение и нужно ли населению скупать дозиметры и противогазы, чтобы защититься от радиации, в эксклюзивном интервью рассказал доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский.

— Можете простыми словами описать, что именно произойдет с АЭС при подрыве взрывчатки?

— Апокалипсиса не произойдет. Выброс радиации возможен, но маловероятно, что террористический акт россиян закончится радиационным выбросом в среду. С моей точки зрения, больше риска, что нанесут масштабного экономического вреда Украине - выведут из строя один или несколько энергоблоков, чтобы ремонтная кампания потом продолжалась год или несколько лет. Это по принципу, если АЭС не досталась россиянам, пусть уже не достанется никому.

— Какие будут масштабы катастрофы - некоторые говорят об опасности радиации для нескольких областей, а некоторые - для нескольких стран. Как вы оцениваете возможные масштабы распространения радиации?

– Это очень маловероятный сценарий. Но за ним радиация будет распространяться даже не на десятки, но и на сотни и тысячи километров, как это происходило на других авариях - Чернобыле или Фукусиме. Но концентрация радиация тогда уже будет низкой. Реальная угроза для здоровья при самом плохом сценарии будет на грани десятков километров.

— То есть жители Киевской области или Запада Украины могут быть спокойны, потому что туда не дойдет радиация?

— Вероятность этого существует, но концентрация в таких случаях на больших дистанциях будет низкой.

– Насколько на распространение радиации могут повлиять воздушные массы? Может ли все загрязнение пойти на Крым, Донбасс или Россию?

— Это зависит от направления ветра, куда понесет облако, если оно возникнет. По мере прохода радиоактивного облака, часть его выпадет на землю и как следствие - плотность уменьшится и соответственно чем дальше, тем меньше загрязнение. Другого механизма быть не может. Отмечу, что апокалипсиса не произойдет даже в ближайшей зоне к АЭС.

— Есть мнение, что после теракта в ЗАЭС россияне сами подорвут АЭС в Курской области, чтобы обвинить Украину и дискредитировать на мировой арене. Есть ли тогда реальные угрозы для нас? Это опаснее подрыва ЗАЭС?

— Безусловно, это несет большую угрозу. Подобная авария на действующей атомной станции приводит к выбросу короткоживущих радионуклеидов, которых сейчас уже нет в реакторах ЗАЭС. Но если россияне хотят себе устроить какой-нибудь теракт на атомной электростанции - то пусть им повезет в этом. Но все же россияне достаточно жестко соблюдают уровень безопасности.

Людвиг Литвинский уверяет, что вероятный выброс радиации на ЗАЭС не достигнет уровня Чернобыльской катастрофы (скриншот)

— Также многие эксперты говорят, что современные АЭС имеют мощные системы защиты и что даже если ракета попадет в энергоблок, то большого выброса радиации не произойдет. Это так?

— Это зависит от того, какая ракета, сколько их будет и какая цель поставлена перед людьми, которые их запускают. В общем, атомные электростанции не рассчитаны на ведение войны - ни один из проектов не предусматривает такого сценария событий, который включает военные действия.

Потому действующие станции не стойкие для подобных событий. Что касается энергоблоков ВВЭР 1000, то их контейнмент (герметичная оболочка - ред.) рассчитан на падение легкого самолета, в том числе и истребителя. Но он не выдержит падения тяжелого самолета. Что уж говорить о направленном взрыве, от которого могут быть гораздо хуже последствия.

— Вы уже отметили, что даже при худших сценариях катастрофа не будет такой масштабной, как Чернобыльская. Но что это значит, будет меньше зона загрязнения, чем на 30 км? Более низкий уровень начальной радиации?

— Безусловно, выброс будет не столь велик. Повторюсь, что короткоживущие радионуклеиды уже почти через год, пока не работает АЭС, распались. Поэтому не будет ни йода, ни ряда благородных газов, содержащихся в продуктах деления, поэтому действительно концентрация и уровень загрязнения будет меньше. Но все зависит от сценария диверсии.

Возможен уровень загрязнения даже такой, как после Чернобыльской аварии, но тогда в воздухе будут только долгоживущие радионуклеиды типа стронция 90, изотопов цезия 134 и 137.

— Они менее опасны или от них наоборот нереально защититься гражданскому населению?

— Они действительно менее опасны, потому что имеют больший период полураспада. Защититься от них возможно - помогает обычная маска для органов дыхания. И конечно же нужно находиться в помещении с закрытой дверью. Это обязательно при острой фазе диверсии или аварии.

Но чем дальше мы анализируем, тем больше видим, что риск диверсии с радиационными последствиями - низкий. Но есть вероятность нанесения максимального экономического вреда.

— Сейчас много советов для населения о том, как вести себя при радиационной опасности. Встречали ли вы нелепую информацию о последствиях подрыва или рекомендации, которые больше вредят, чем помогают?

— Нельзя пить йодид калий, потому что это только навредит вашему здоровью. Также нет смысла в преждевременной эвакуации или закрытии окон, закупорке помещений. Пока не случилось аварии, смысла нет. Нужно иметь маски для населения городов, которые находятся в десятках километров от ЗАЭС. Надо иметь запас воды и пищи. Следует иметь даже запасы йодида калия, но тем людям, которые находятся возле других действующих АЭС. Там его применение будет оправдано в случае аварии.

— Целесообразно ли скупать противогазы и дозиметры? Они помогут в этой ситуации?

— Ни то, ни другое не очень-то поможет. Мощность дозы определят эксперты с помощью профессиональных приборов, постоянно измеряющих радиационную ситуацию. А что касается противогазов, то они более эффективны, чем маски, но они помогут на короткий период, потому что долго в них не походишь. В них может нуждаться персонал службы чрезвычайных ситуаций, но отнюдь не рядовые граждане. Для них достаточно находиться в закрытом помещении, где заблокированы все вентиляционные отверстия. Но это нужно делать, когда поступит информация о радиационной аварии. Пока этого не произошло - в этом нет никакого смысла.

— Какими должны быть АЭС в будущем, чтобы максимально уберечь человечество от вероятной катастрофы? И можно ли обойтись без них?

— Абсолютно безопасных технологий в мире не существует. Любая технология потенциально опасна. Это касается всех - в том числе и атомной энергетики. Каждое последующее поколение АЭС значительно повышает уровень атомной безопасности. Сегодня проектируют реакторы поколения 3 и 3+, но 4 еще не реализовали даже в пилотной версии.

После аварии на Чернобыльской АЭС были привлечены все аналитики и проектанты, чтобы повысить уровень безопасности. И сегодняшняя оценка вероятности аварии ниже в 1000 раз ниже, чем была в начале реализации этой программы. Согласно оценкам, вероятность аварии с расплавлением активной зоны (как это было на ЧАЭС и Фукусиме - ред.) ниже 1 аварии за 100 тыс. лет для одного энергоблока. Поэтому большой угрозы при нормальной эксплуатации АЭС нет, но ни один из проектов не предполагает ведения боевых действий.