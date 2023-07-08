Фізик-ядерник розповів, чи постраждає Київ у разі підриву ЗАЕС

Українців закликають максимально підготуватися до ймовірної радіаційної аварії на Запорізькій АЕС, оскільки є інформація, що росіяни готують там теракт. Але виникає питання, наскільки масштабною може бути ця диверсія і чи загрожує радіація жителям Києва та області?

Чи загрожує жителям Київщини радіація від ЗАЕС

"Апокаліпсису не станеться. Викид радіації можливий, але це малоймовірно, що терористичний акт росіян закінчиться радіаційним викидом у середовище. З моєї точки зору, більше ризику, що цим завдадуть великої економічної шкоди Україні - виведуть з ладу один чи декілька енергоблоків, щоб ремонтна кампанія потім тривала рік або декілька років", - каже науковець.

При цьому Литвинський наголошує, що навіть при найгірших сценаріях катастрофа на ЗАЕС не сягне рівня Чорнобильської аварії.

"Сценарій, при якому радіація далеко поширюватиметься, як це відбувалося в Чорнобилі чи Фукусімі, - дуже малоймовірний. Але навіть при ньому концентрація радіація буде низька. Реальна загроза для здоров'я при найгіршому сценарію буде на межі десятків кілометрів від ЗАЕС. Ймовірність того, що радіація дійде до Києва чи заходу України - існує, але концентрація у таких випадках на великих дистанціях буде низька", - зазначає професор.

Чи треба населенню купувати йодид калію, протигази та дозиметри

Експерт наголошує, що не потрібно пити йодид калію при аварії на ЗАЕС, оскільки реактори зупинили роботу ще у вересні торік і в них розпався радіоактивний йод.

При цьому Литвинський зазначає, що йодидом калію варто запастись людям, які проживають біля інших АЕС, але приймати його можна тільки у випадку аварії.

"При радіаційній аварії на Запорізькій АЕС можливий рівень забруднення навіть такий, як після Чорнобильської катастрофи, але тоді у повітрі будуть тільки довгоживучі радіонуклеїди на кшталт стронцію 90, ізотопів цезію 134 і 137. Вони менш небезпечні, бо мають більший період напіврозпаду. Захиститись від них можливо - допомагає звичайна маска для органів дихання. І звичайно треба перебувати у закритому приміщенні із зачиненими дверима. Це обов'язково під час гострої фази диверсії чи аварії", - пояснює науковець.

Також він додає, що протигаз може краще захистити за медичну маску, але нема реальної необхідності його купувати цивільному населенню, оскільки у ньому довго не походиш. Протигази знадобляться хіба що працівникам служб із надзвичайної ситуації.

Рівень радіації визначатимуть фахівці професійним обладнанням й повідомлятимуть населенню, тому купувати дозиметри цивільним громадянам недоцільно.