Сколько стоит дозиметр и как правильно выбрать: обзор цен и характеристик

Полезной вещью на случай катастрофы станет дозиметр, который поможет измерять уровень загрязнения еды и помещения.

Украинцев призывают быть максимально подготовлены на случай радиационной опасности из-за диверсии россиян на Запорожской АЭС. Людям следует запастись бутилированной водой, средствами гигиены, пленкой и скотчем, чтобы уплотнить окна и не допустить попадания радиоактивного воздуха.

О том, сколько стоят дозиметры и какие характеристики нужно учитывать при покупке этого устройства, читайте в материале Styler.

Как правильно выбрать дозиметр

Дозиметры бывают профессиональные и бытовые. Первые дают возможность получения максимально точных результатов с минимальной погрешностью. Вторые - понадобятся для проверки уровня радиоактивного загрязнения дома, на рабочем месте и т. д. Если есть возможность, конечно лучше приобрести профессиональный дозиметр, но даже бытовой станет очень эффективным в случае радиационной опасности.

Также учтите тот факт, что в большинстве случаев модели профессиональных дозиметров больше по размерам, чем бытовые. И они дороже.

При покупке учитывайте характеристики экрана. Жидкокристаллический монитор не должен быть многоцветным, в противном случае на нем будет трудно заметить цифры при любом освещении.

Скорость работы. Среднестатистический дозиметр считывает и обрабатывает результаты сканирования 20-50 сек. А для подготовки к работе ему требуется до 5 мин. Чем быстрее работает устройство, тем оно дороже стоит.

Точность измерения. Желательно, чтобы погрешность дозиметра была как можно ниже. Оптимальный показатель - 15%.

Дополнительные функции. Хорошо, если у устройства есть быстрая фиксация смены фона, отображение величин во временном разрезе, опции "Быстрый поиск", а еще когда дозиметр сообщает о превышении радиоактивного порога - дает звуковой сигнал, вибрирует или выводит данные на монитор.

Важные характеристики. Обратите внимание, есть ли возможность подключения дозиметра к гаджетам или компьютеру с помощью USB или Bluetooth. Если планируете использовать устройство на природе, то важная характеристика - защита от влаги. Также обратите внимание на то, чтобы прибор имел стандартные батарейки, которые можно легко заменить.

Не покупайте дозиметр, если он не сертифицирован. Такой прибор должен иметь сертификат качества с полным перечнем свойств: масса, диапазон, точность и чувствительность.

Сколько стоят дозиметры и где их купить

Цены на дозиметры зависят от многих факторов - модели, производителя, функций. Профессиональные устройства стоят значительно дороже бытовых.

Дозиметр можно купить в интернет-магазинах. Пока особого ажиотажа на эти приборы нет, однако на некоторые модели нужно делать предзаказ.

Цены колеблются от 4 тыс. до 10,5 тыс. грн. за устройство.

Цены на радиационные дозиметры (скриншот)