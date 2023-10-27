Фитнес-тренер рассказал, как сделать питание ребенка здоровым: 4 простых шага

Пока ребенок маленький, он не в состоянии самостоятельно выстроить свой график питания и отличить, какая еда полезная, а какая - нет. Поэтому эта обязанность ложится на родителей. Когда ребенок становится старше и у него появляются собственные предпочтения, может быть трудно убедить его выбирать овощи вместо конфет.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка рассказывает, как за четыре шага сделать питание ребенка здоровее.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок полюбил определенную еду, соедините ее с едой, которую он уже любит. Например, малыш любит картофельное пюре. Приготовьте его и добавьте рыбу или овощи.
Кормя ребенка, давайте сначала любимый ингредиент, а затем тот, что ребенку стоит полюбить. А если малыш уже самостоятельно ест, следите, чтобы на тарелке все пропадало пропорционально.
Наш организм начинает любить определенную пищу благодаря тем метаболическим эффектам, которые она вызывает. Так же, кстати, работают вещества, вызывающие зависимость. Организм запоминает эти эмоции и заставляет полюбить ту пищу, которая принесла эти эмоции.
Этот прием можно использовать с ребенком. Если вы дадите ему овощи и мясо, желудок не узнает, что принесло больше калорий. Поэтому сочетайте в одном приеме пищи своего ребенка вкусную и полезную пищу, и ребенок полюбит полезную. Мед с овсянкой или творог с вареньем - идеальные примеры.
Дети в любом возрасте любят игры. Нарежьте овощи фигурками, поиграйте ложкой в "самолетик". Здесь можно проявлять фантазию, как вздумается. Но главное правило останется неизменным: мозг ребенка запомнит веселье и захочет его повторить.
Выйдите с ребенком на прогулку и дайте ему "нагулять аппетит". Тогда, голодный, он съест все, что вы поставите на столе.
Однако заметьте, что это не сработает, если ваш ребенок все время заглядывает в холодильник или заедает голод сладостями.
Раньше мы рассказывали, как сделать так, чтобы ребенок полюбил овощи.
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