Фитнес-тренер поделился надежным лайфхаком, как не быть все время голодным во время похудения

Часто бывает так, что, начиная питаться сбалансировано и в большинстве своем правильно, вы чаще чувствуете себя голодными. В конце концов, это может вылиться в постоянные срывы и отсутствие результата.

Как побороть голод на диете, рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook .

В чем весь секрет?

Эксперт говорит, что ответ очевидный: чувство насыщенности человеку дает еда. Соответственно, если после завтрака, обеда или ужина вы все равно чувствуете себя голодными, вам не хватает этой порции для насыщения.

На постоянное чувство голода могут также влиять сопутствующие факторы: высокая плотность энергии в продуктах, мало физической активности, нехватка полноценного сна, избыточный дефицит калорий.

"Но часто проблема в банальном "скучно": когда мы наполняем желудок, чтобы заполнить экзистенциальную пустоту. И здесь нам пригодится принцип доминанты, сформированный Ухтомским еще в допотопном 1923 году", - пишет тренер.

Как действует принцип доминанты

Доминанта - это устойчивый очаг повышенной возбудимости нервных центров, при котором нарушения, поступающие в центр, служат усилению возбуждения в очаге, тогда как в остальной части нервной системы широко наблюдаются явления торможения.

Проще говоря, когда появляется какое-то важное и интересное дело, все остальные желания подавляются.

Представим бытовую ситуацию: вы уже несколько дней сидите на диете, однако покоя вам не дает кусок торта в холодильнике. Однажды вечером вы решаете его съесть, и когда выходите на кухню, видите кота рядом с разбитым вазоном.

В таком случае мысли о торте остаются где-то позади, потому что у мозга и нервной системы появилась новая задача - убрать кухню и отругать кота, например.

Поэтому, пишет Мандзяк, для того чтобы не испытывать тотального голода на похудении, занимайтесь интересными или важными для вас делами. Это не даст постоянно сконцентрироваться на еде.

В то же время не забывайте делать свои приемы пищи полноценными и разнообразными, чтобы не чувствовать голод не только на эмоциональном, но и физическом уровне.